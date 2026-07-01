La lotería de Navidad ya está a la venta en España: precio del décimo, premios y fecha límite para comprar

Las claves

Las claves Generado con IA Los décimos de la Lotería de Navidad ya están a la venta desde el 29 de junio en administraciones y desde el 6 de julio en terminales. El sorteo se celebrará el 22 de diciembre y el precio del décimo se mantiene en 20 euros. Este año habrá 205 series por número, aumentando las posibilidades de adquirir números populares. El premio al décimo del Gordo es de 400.000 euros, pero Hacienda retiene el 20% de los premios superiores a 40.000 euros.

Si hay un sorteo que desata el interés de todos los ciudadanos ese no es otro que el de la Lotería de Navidad. Cada año, millones de personas juegan como mínimo un décimo con la esperanza de que la diosa fortuna llame a su puerta.

Pese a que todavía queda mucho tiempo para la celebración del sorteo (recordemos, será el próximo 22 de diciembre), en determinados sitios ya se pueden adquirir los décimos cuyos números cantarán los niños de San Ildefonso.

Y es en determinados sitios porque dependiendo del método de compra, saldrán a la venta antes o después.

Décimos a la venta

Desde el pasado 29 de junio, los décimos de la lotería de Navidad ya se pueden adquirir en las administraciones que se dedican a vender sólo lotería. Por ejemplo, en Doña Manolita, en Madrid, o en La Bruja de Oro, en Sort.

Luego están los denominados como décimos en terminal. Es decir, los también conocidos como décimos de máquina. Estos suelen estar en estancos, o en bares, por ejemplo. En este caso, estarán disponibles a partir del lunes 6 de julio.

Otra fecha que conviene no olvidar es la relativa al último día para poder adquirir algún décimo. La misma es el 21 de diciembre de 2026. En este caso, es válido tanto para las administraciones como para los terminales.

¿Y cuál será el precio? Durante los últimos años, se ha demandado por parte de quienes venden estos décimos la opción de incrementar su precio. Sin embargo, otro año más, adquirir uno tendrá un valor de 20 euros.

“El sorteo de Navidad vende más que toda la lotería de todo el año”. De hecho, la lotería de Navidad representa el 33% del total de ventas de la lotería; el sorteo del Niño, el 8%; la de los sábados, el 14%; y la de los jueves, el 4%”, afirma Manuel Velasco, fundador de Translot102 (empresa dedicada a la compraventa de administraciones de lotería).

El hecho de que se ponga tan rápido a la venta tiene que ver con las vacaciones, en las que muchas personas aprovechan su desplazamiento para adquirir su décimo. A ello también ayuda la campaña de Loterías y Apuestas del Estado: “¿Y si toca aquí?”.

Como novedad este año, habrá 205 series por número (antes 198) por lo que si un número gusta, habrá más personas que pueden acceder al mismo.

¿Y si toca el Gordo? Pues el premio al décimo será de 400.000 euros. Si es el segundo premio, hablamos de 125.000 euros al décimo; y, si es el tercero, 50.000 euros. Luego hay cuartos premios (20.000 euros al décimo) y quintos premios (6.000 euros).

Eso sí, hay que tener en cuenta que Hacienda se queda con su parte. Es decir, el 20% si el premio supera los 40.000 euros. De esta manera, una persona agraciada con el Gordo ingresaría 328.000 euros en su cuenta.

En el caso del segundo premio, el importe neto sería de 108.000 euros; y si es el tercer premio, 48.000 euros. El resto de premios, al ser inferiores a 40.000 euros, no tendrían una parte para Hacienda.

Si los premios superan los 2.000 euros, habría que ir a cobrarlos a las sucursales de BBVA y CaixaBank. Si son inferiores, en las administraciones de Lotería. Y la fecha límite es el 23 de marzo de 2027.