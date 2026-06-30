Pablo González, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos de 8:00 a 16:00”

Las claves

Las claves Generado con IA Pablo González, albañil español en Noruega, destaca que el salario bruto para puestos directivos en el sector de la construcción ronda los 6.200 euros al mes. La falta de mano de obra cualificada noruega obliga a recurrir a trabajadores extranjeros, impulsada por la alta demanda de viviendas y grandes infraestructuras. El horario habitual es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, con opciones flexibles como el sistema 12-9 (12 días de trabajo y 9 libres), y las horas extra se pagan muy por encima de la tarifa normal. Los salarios mínimos varían según experiencia y especialización: desde 18 euros por hora para no cualificados hasta 20 euros para especialistas, siendo necesario descontar aproximadamente un 30% en impuestos.

Pablo González lleva siete años como albañil en Noruega, un país donde el sector de la construcción emplea a unas 250.000 personas y representa un pilar fundamental para la economía del país.

Impulsado por una fuerte inversión pública en grandes infraestructuras y una creciente demanda de viviendas debido al crecimiento demográfico, el sector destaca por su alta necesidad de mano de obra cualificada extranjera.

Así, González aprovechó para explicar en sus redes sociales cómo es ser albañil en Noruega especificando salarios mínimos fijados por ley y la remuneración media por profesión, hasta la notable flexibilidad en los horarios, incluyendo sistemas de turnos especiales diseñados para facilitar la vida de los trabajadores expatriados.

¿Cuánto cobra un albañil en Noruega?

El albañil comentó que el principal problema al que se enfrenta este sector en Noruega es que "no hay mano de obra, hay dinero, pero no hay mano de obra cualificada de nacionalidad noruega y eso hace que se tenga que recurrir a personal cualificado extranjero".

Esta falta de mano de obra cualificada, según expresó González, comenzó porque la demanda por los servicios de este sector comenzó a crecer y dejó de haber profesionales capaces de abastecer esta necesidad, la cual seguirá presente los próximos años por el problema de la vivienda.

De esta manera, aprovechó para exponer las condiciones laborales del sector de la construcción. Lo primero que explicó es que en Noruega no existe un salario mínimo interprofesional, sino que existe un salario mínimo por sectores y es sueldo mínimo por hora.

"El sueldo mínimo para la gente con competencias, con especializaciones, es de 209 coronas por hora, que vendría a ser aproximadamente unos 20 euros por hora", calculó el albañil. En el caso de no contar con una especialización, "el sueldo mínimo serían unas 188 coronas, unos 18 euros".

Para las personas que no tienen experiencia alguna o que tienen un año de experiencia el salario sería de "196 coronas, unos 19 euros".

Ahora bien, hay que recordar que este es el salario bruto, con lo cual para calcular el neto es preciso restar un 30% que se corresponde a los impuestos y el 70% restante es el salario neto.

Así, señaló que el salario también depende del grado de responsabilidad con lo cual "para directivos los salarios están en unas 62.000 coronas brutas al mes, unos 6.200 euros brutos al mes".

"Para puestos intermedios y mandos intermedios, por ejemplo un jefe de obra, un ingeniero, un arquitecto o también geólogos, más o menos va a estar el sueldo entre los 6.000 y los 6.400 euros brutos al mes", continuó exponiendo el albañil.

Pablo González, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos de 8:00 a 16:00”

Además de todo esto, agregó que el salario medio en Noruega ronda los 3.000 euros netos al mes, con lo cual los salarios de puestos medios rondan estas cifras.

Asimismo un pintor puede percibir unos 3.600 euros brutos al mes, un carpintero entre 3.600 euros y 4.600 euros, otras profesiones como fontaneros o conductores de máquinas alcanzan a cobrar unos 4.100 euros, mientras que los conductores de grúa llegan a cobrar unos 4.300 euros al mes.

El segundo punto que quiso comentar el albañil español son los horarios: "Varía un poco si es civil o si es edificación, también varía de proyecto a proyecto y de obra en obra".

"Pero por darles unas pautas generales, os diré que si se trabaja de lunes a viernes, por norma general de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde", continuó explicando, no obstante, manifestó que esto dependerá de la obra y el proyecto en el que se esté.

No obstante, sí especificó que "si se trabaja de lunes a viernes se trabaja con un horario de oficina normal de 8:00 a 16:00, unas 37 horas y media más o menos; todas las horas extras que se tengan que echar están pagadas muy por encima de la hora normal".

Además, también recalcó que hay gran flexibilidad y, por ejemplo, hay personas que deciden trabajar de lunes a jueves más horas y tienen el viernes libre para disfrutar de un fin de semana largo. Esto también lo aplican trabajadores que viven muy lejos del lugar de la obra y necesitan más tiempo para desplazarse.

Por otro lado, también expresó que "hay un sistema ampliamente aceptado en el país que se llama sistema 12-9, es decir, se trabajan 12 días seguidos (...) y se tienen nueve días libres, una semana con dos días de descanso".

Esto es especialmente importante para los extranjeros porque así cuentan con más días para viajar a su país. Finalmente concluyó González que "hay mucha flexibilidad en el sector de la construcción y en general el tema laboral a quien no le guste la flexibilidad, las horas extra están muy bien pagadas".