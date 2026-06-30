Un agricultor avisa: “Un kilo de arroz cuesta hasta 2,50€ en el ‘súper’ y al agricultor se le paga a unos 38 céntimos”

Fotomontaje de Chamorro, agricultor extremeño, y una imagen de un trabajando labrando el campo. Perplexity

Las claves

Las claves Generado con IA El agricultor Juan Francisco Rodríguez Chamorro denuncia que el kilo de arroz se paga a 38 céntimos en origen y se vende hasta por 2,50 euros en el supermercado. Chamorro critica la enorme diferencia de precios y señala a los grandes lobbies y las políticas nacionales y europeas como responsables de la situación. Advierte de la amenaza que suponen las importaciones de productos extranjeros para el campo español y la falta de competitividad por las normativas y acuerdos de libre comercio. También denuncia el uso de etiquetados engañosos en productos como el arroz, donde se insinúa origen español pese a ser solo envasado en el país.

Juan Francisco Rodríguez Chamorro es un agricultor que, desde temprana edad, ha sentido pasión por el campo. “A la agricultura extremeña estamos ligados porque lo hemos mamado desde pequeños”, afirma en el podcast ‘Zona regable’.

En el mismo ha dado su particular visión de la actual situación que atraviesa el sector, tratando diferentes temas. Uno de ellos hace referencia a la competencia desleal y a los precios abusivos en los supermercados.

“Los consumidores pagan precios desorbitados. Puedes encontrar un kilo de fruta a 5 euros o una sandía a 8 euros. Un kilo de arroz cuesta hasta 2,50 euros en el supermercado, mientras que al agricultor el año pasado se le pagó a unos 38 céntimos el kilo”, denuncia a quien se le conoce popularmente como Chamorro.

Dinero

Una diferencia estratosférica que lleva a la siguiente pregunta: ¿Quién se lleva ese dinero que hay entre unos precios y otros? “Todo ese dinero que hay en medio se lo llevan los grandes lobbies que dirigen el país”, afirma con rotundidad.

Y añade: “Aunque los políticos digan que defienden al campo, la realidad es que sus partidos apoyan estas políticas a nivel nacional y europeo”.

De ahí que, desde su punto de vista, el futuro del campo esté amenazado “por la entrada de productos de fuera aprobada por los políticos en Europa, lo que abarata nuestros productos y arruina al sector primario nacional”.

Y va más allá: “Nos prohíben productos fitosanitarios eficaces mientras firman leyes de libre comercio con terceros países donde hay esclavitud laboral y se paga a 2 euros el día. Con esa situación es imposible competir”.

Otro punto tratado por el agricultor es el referido a la Ley de la Cadena Alimentaria: “Sería buena si obligaran a cumplirla, pero los compradores prefieren traer el producto extranjero por céntimos”.

Por si fuera poco, remarca otro hecho: los etiquetados engañosos. “En el arroz ponen banderas de España enormes en los paquetes que indican que está envasado aquí, pero no producido aquí”, concluye.