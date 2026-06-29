Laura, veterinaria: "En España el sueldo de un recién graduado es de 23.000 € anuales, en Reino Unido llega a 36.000 €"

Imagen de archivo de un perro y un veterinario y una imagen de Laura, veterinaria. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El salario de un veterinario recién graduado en España ronda los 18.000 a 23.000 euros brutos anuales, mientras que en Reino Unido asciende hasta los 36.000 euros. La profesión veterinaria en España sólo cuenta con convenio colectivo desde 2020, y la última actualización en 2023 regula categorías, pagas extra y horas extraordinarias. Especializarse en áreas como oncología o cirugía veterinaria puede aumentar los salarios hasta los 80.000 euros anuales en hospitales privados. Veterinarios en empleo público pueden ganar entre 28.000 y 40.000 euros brutos al año, disfrutando de mayor estabilidad laboral.

La vocación suele ser uno de los principales motores para estudiar Veterinaria. Sin embargo, una vez terminada la carrera, muchos profesionales se encuentran con una realidad económica que, según denuncian desde el propio sector, no siempre está a la altura de la responsabilidad que implica cuidar de la salud de los animales.

Así lo ha explicado la veterinaria Laura en uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube 'Tu Veterinaria', donde analiza el convenio colectivo del sector y compara los salarios españoles con los de otros países europeos.

Su conclusión es clara: "Está, bajo mi punto de vista, bastante mal pagado para toda la responsabilidad que supone ser un médico veterinario".

Laura recuerda que la profesión ni siquiera tenía un convenio colectivo hasta 2020.

Posteriormente, en 2023 se aprobó una nueva versión que regula aspectos como las categorías profesionales, las pagas extraordinarias o la remuneración de las horas extra, derechos que, según explica, antes no estaban garantizados para muchos trabajadores.

¿Cuánto cobra un veterinario en España?

El convenio diferencia varias categorías dentro del personal veterinario. La primera corresponde al veterinario supervisado, una figura que suele coincidir con los recién graduados que comienzan su carrera profesional bajo la tutela de un compañero con mayor experiencia.

"Es un veterinario que necesita mucho apoyo, alguien que le oriente en los casos clínicos y le ayude a tomar decisiones", explica Laura.

Según la comparativa mostrada por la veterinaria, un profesional que acaba de terminar la carrera percibe entre 18.000 y 23.000 euros brutos anuales. Por encima se encuentran los veterinarios generalistas, que asumen la mayor parte del trabajo clínico y supervisan a los profesionales junior, mientras que el salario más elevado corresponde al veterinario director.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan además que el salario medio en las actividades veterinarias ronda actualmente los 1.759 euros mensuales, situando a este ámbito entre los sectores sanitarios con remuneraciones más contenidas.

Por tanto, un veterinario supervisado gana entre 18.000 y 21.100 euros brutos al año, un veterinario generalista entre 22.700 y 35.000 euros y un veterinario director entre 27.800 y 40.000 euros anuales.

Asimismo, la profesional no dudó en lanzar una comparación internacional. Así, mientras un veterinario recién graduado en España puede comenzar cobrando hasta 23.000 euros brutos al año, en Reino Unido esa cifra oscila entre los 32.000 y los 36.000 euros anuales.

La diferencia salarial, que puede superar los 13.000 euros, explica en parte por qué algunos profesionales españoles optan por desarrollar su carrera fuera de nuestras fronteras, especialmente tras adquirir experiencia.

Por otra parte, aunque la medicina veterinaria general presenta un techo salarial relativamente limitado, la situación cambia para quienes optan por especializarse.

Áreas como la oncología veterinaria, la cirugía especializada o la cardiología pueden alcanzar salarios de entre 40.000 y 80.000 euros anuales en hospitales y grandes centros privados.

Otra alternativa es el empleo público. Los veterinarios que acceden mediante oposición a plazas de inspector veterinario del Estado o de salud pública pueden percibir entre 28.000 y 40.000 euros brutos al año, además de disfrutar de una mayor estabilidad laboral.

Pese a todo, Laura insiste en que el debate no debe centrarse solo en el salario, también en la enorme responsabilidad que conlleva la profesión.

"Si estás con un ordenador y cometes un error, muchas veces puedes solucionarlo. Pero si yo cometo un error en mi trabajo puede costar una vida y puede ser que ese error no lo pueda solventar nunca jamás", reflexiona.