El Gobierno cambia la norma: ayuda del 100% para el alquiler a mujeres víctimas de violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España concederá ayudas del 100% para el alquiler a mujeres víctimas de violencia de género y sus familias. Estas ayudas forman parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las beneficiarias son consideradas colectivo prioritario, con preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas y acceso a subvenciones. La cobertura puede incluir hasta cinco años de alquiler y otros gastos asociados, como suministros o internet, siempre tras valoración de los servicios sociales.

El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de ayudas relacionadas con el mercado de la vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias. En concreto, están dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovido por el Ministerio de Igualdad.

Además, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, recoge diferentes acciones y subvenciones relacionadas con este asunto.

En ambos casos, a estas personas se las considera un colectivo prioritario en el acceso a las ayudas públicas. También se pretende evitar que permanezcan con sus agresores por el hecho de no tener una alternativa habitacional.

Colectivo prioritario

“La vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos”, apuntan desde el Ministerio de Igualdad.

Por eso, por ser un colectivo prioritario, tienen preferencia a la hora de la adjudicación de viviendas protegidas. También acceso preferente a programas de ayuda y a las subvenciones.

Por ejemplo, cobertura del 100% del coste del alquiler o uso de la vivienda. Y la misma puede ser de hasta cinco años. Asimismo, cabe la posibilidad de incluir determinados gastos asociados a la vivienda como suministros o internet.

Importante: las personas interesadas deben saber que para recibir este tipo de ayudas es necesario pasar por los servicios sociales autonómicos o locales. Ellos serán los encargados de valorar caso a caso y hacer un seguimiento de la situación para, entre otros elementos, prorrogar las ayudas.

Volviendo al Pacto de Estado de Violencia de Género, este incluye cinco grandes ejes de actuación.

1. Garantía habitacional inmediata: asegurar que ninguna víctima permanezca con el agresor por carecer de una alternativa residencial.

2. Prioridad en el acceso a vivienda pública: reconocer a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en las políticas de vivienda protegida y social.

3. Flexibilización de requisitos administrativos: eliminar barreras burocráticas que dificultan el acceso efectivo a los recursos habitacionales.

4. Atención a situaciones de especial vulnerabilidad: incorporar medidas específicas para mujeres con discapacidad, víctimas de trata, mujeres migrantes y familias con menores.

5. Generación de conocimiento y evaluación: impulsar estudios que permitan comprender el impacto de la violencia de género en la pérdida de vivienda y la exclusión residencial.