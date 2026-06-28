Un experto en vivienda avisa: “Los precios comienzan a ajustarse a la realidad de los compradores”

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda en España ha caído casi un 9% desde febrero, bajando más de 22.500 euros hasta situarse en 241.374 euros en junio. La subida de tipos del BCE ha moderado los precios, ajustándolos a la capacidad de compra de los compradores, según expertos del sector. La vivienda de segunda mano concentra el 88% de las solicitudes hipotecarias, mientras que la obra nueva, con precios un 26,5% superiores, resulta menos accesible. Acceder a una vivienda nueva exige mayor ahorro inicial, ya que los compradores financian de media el 75% del valor, frente al 80% en segunda mano.

Un constante suma y sigue. Así podría definirse la tendencia de los precios de la vivienda durante muchos meses. Sin embargo, dicha tendencia podría cambiar.

Y es que, según el análisis de Gibobs.com, firma especializada en conseguir mejores hipotecas, el mercado inmobiliario español ha vivido un punto de inflexión en la primera quincena de junio.

Así, el valor medio de la vivienda ha registrado una caída de casi el 9% respecto al pico que sufrió el mercado en el mes de febrero. Por aquel entonces, dicho valor se situaba en 263.897 euros.

Si ponemos el foco en la primera quincena de junio, ha descendido hasta los 241.374 euros. Por lo tanto, una reducción del precio de la vivienda de más de 22.500 euros.

“La subida del BCE ha actuado como elemento moderador sobre los precios, que comienzan a ajustarse a la realidad de los compradores”, afirma Jorge González-Iglesias Baeza, su CEO.

Nueva y segunda mano

Atendiendo a los datos de Gibobs.com, el mercado está entrando en una nueva fase. “Para quienes buscan comprar, este escenario puede abrir una ventana de oportunidad en la segunda mitad del año, aunque es fundamental negociar bien las condiciones hipotecarias en un entorno de tipos al alza”, sostiene González-Iglesias Baeza.

Respecto al tipo de vivienda, la propiedad de segunda mano mantiene su protagonismo absoluto en el mercado hipotecario español.

Durante el primer semestre de 2026, concentra el 88% de las solicitudes gestionadas por Gibobs.com; mientras que la obra nueva, con el 12% restante, sigue acumulando una presión de precio que la sitúa cada vez más lejos del comprador medio.

Con un valor medio de 307.148 euros frente a los 242.844 euros de la segunda mano, comprar una vivienda nueva cuesta de media 64.304 euros. Por tanto, un diferencial del 26,5%.

Esto se traduce en que la mayoría de los compradores orienten sus deseos de compra hacia el mercado de segunda mano como única opción accesible.

En términos de financiación, el importe medio del préstamo para obra nueva ascendió a 228.645 euros, frente a los 190.895 euros de la segunda mano.

Así, los compradores de obra nueva financian de media el 75% del valor de la propiedad, frente al 80% en la segunda mano. ¿Traducción? Acceder a una vivienda nueva exige una posición de ahorro más sólida desde el inicio.

“Los datos reflejan que el acceso a la primera vivienda sigue retrasándose, lo que desplaza la demanda hacia perfiles de mayor edad”, apunta el CEO de Gibobs.com

Y concluye: “En este escenario de ajustes, el mejor momento para negociar con los bancos es ahora, antes de que el mercado se mueva del todo. Las entidades siguen compitiendo por un cliente solvente con bonificaciones interesantes, pero la ventana de oportunidad requiere agilidad por parte del usuario”.