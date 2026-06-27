El Gobierno cambia las normas: a partir de 2027, será necesario cotizar 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de 2027, será necesario cotizar 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65 años en España. La edad ordinaria de jubilación subirá a 67 años en 2027, aunque quienes acrediten una larga carrera de cotización podrán seguir retirándose a los 65 sin penalización. Prejubilarse antes de la edad mínima conlleva penalizaciones en la pensión que van del 2,81% al 21%, dependiendo de la anticipación. España cuenta actualmente con 9,4 millones de pensionistas, de los cuales 6,5 millones son jubilados, y se prevé que esta cifra siga aumentando.

El envejecimiento de la población y la presión sobre las cuentas del sistema público de pensiones han llevado al Gobierno a adoptar en los últimos años varias reformas poco populares. Entre ellas destaca el retraso gradual de la edad ordinaria de jubilación.

En 2025, la edad mínima para acceder a la pensión se situaba en 66 años y 8 meses, mientras que en 2026 ha pasado a ser de 66 años y 10 meses.

Además, dentro del calendario de reformas diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha fijado en 67 años la edad ordinaria de jubilación a partir de 2027.

No obstante, quienes acrediten una larga carrera de cotización pueden seguir jubilándose a los 65 años sin sufrir cortes en su pensión.

Actualmente, en pleno 2026 es necesario haber cotizado al menos 38 años y 3 meses, aunque ese requisito aumentará en 2027 hasta los 38 años y 6 meses, es decir, tres meses más.

Penalizaciones por prejubilarse

La combinación del inminente retiro de la generación del baby boom, la reducción de la natalidad y la subida anual de las pensiones públicas con respecto al IPC ha derivado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intente establecer medidas alternativas para garantizar su viabilidad.

Eso sí, los trabajadores que ya hayan cotizado los años exigidos que estipula la ley podrán jubilarse un poco antes, a los 65 años, sin sufrir una reducción de su nómina. Otros colectivos, como funcionarios o profesiones de riesgo como mineros o bomberos, también cuentan con prerrogativas para dejar de trabajar y cobrar su pensión íntegra antes de tiempo, alrededor de los 60 años.

Es importante destacar que ningún empleado en España está obligado a retirarse con la edad mínima de jubilación, aunque deben asumir las consecuencias: penalizaciones en la cuantía que oscilan entre el 2,81% y el 21% en función de cuánto tiempo antes se produzca.

Este castigo en la remuneración se produce porque el objetivo del Ejecutivo es retrasar lo máximo posible el fin de la carrera laboral de los contribuyentes, por eso, en paralelo, también tratan de impulsar la jubilación activa.

¿Cuántos jubilados hay en España?

Esta consiste en que los trabajadores longevos continúen en activo más allá de la edad mínima de jubilación -incluso en jornada reducida de hasta el 75%- mientras cobran una parte de la pensión y además siguen sumando años de cotización, siguiendo el modelo de otros países europeos como los escandinavos, Alemania o Canadá.

En España, hay un total de 9,4 millones de pensionistas, de los que alrededor de 6,5 millones son jubilados que perciben la pensión. Cifra que, según las previsiones, aumentará en los próximos años.