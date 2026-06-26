Gonzalo Bernardos: "El turismo pasa por un gran momento en España por el desvío de turistas desde Turquía, Chipre o Qatar"

Las claves

Las claves Generado con IA El turismo en España vive un momento histórico, impulsado por el desvío de turistas desde destinos como Turquía, Chipre, Emiratos Árabes y Qatar. En 2023, España recibió 96,8 millones de turistas internacionales y prevé superar los 100 millones en 2026, pese al encarecimiento de los hoteles. El precio medio de una habitación de hotel ha subido un 63% desde 2021, alcanzando 123,7 euros por noche en mayo de 2024. El sector turístico se enfrenta al reto de incrementar el gasto por visitante y diversificar los destinos, apostando por mejorar la calidad y renovar la oferta hotelera.

El turismo español atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente. A pesar del continuo encarecimiento de los hoteles y del aumento de los costes asociados a las vacaciones, las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo récord de visitantes internacionales.

Una situación que, según el economista Gonzalo Bernardos, responde tanto a cambios en los hábitos de consumo como al creciente atractivo de España frente a otros destinos competidores.

En una reflexión publicada en su cuenta de X, Bernardos sostiene que el turismo ha dejado de ser una actividad complementaria para convertirse en una necesidad para muchas familias.

"En España, el turismo pasa por un fantástico momento", afirma. "En primer lugar, porque ha dejado de ser una actividad suplementaria y ha pasado a ser una esencial para numerosas familias".

El profesor universitario también señala un fenómeno que está beneficiando especialmente al sector turístico español: el desvío de viajeros internacionales desde otros mercados tradicionalmente competidores.

"En segundo, por el desvío de turistas desde Turquía, Chipre, Emiratos Árabes o Qatar hacia nuestro país", explica.

Las cifras parecen respaldar este optimismo. Tras registrar 96,8 millones de turistas internacionales el año anterior, España aspira ahora a superar por primera vez la barrera de los 100 millones de visitantes en 2026.

El turismo en España

Todo ello en un contexto marcado por un importante incremento de precios en el alojamiento turístico. Desde mayo de 2021, los hoteles han acumulado un encarecimiento del 63%. Solo en mayo de este año, el precio medio de una habitación alcanzó los 123,7 euros por noche, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025.

Las diferencias por categorías son notables: mientras que una habitación en un hotel de cinco estrellas alcanza una media de 307,1 euros, los establecimientos de cuatro estrellas registran un precio medio de 125,7 euros y los de tres estrellas se sitúan en 94,8 euros.

Marbella se mantiene como el destino más exclusivo del país, con un precio medio de 267,2 euros por habitación ocupada.

Además, las previsiones del sector apuntan a nuevas subidas durante los meses estivales, con incrementos adicionales de entre el 3% y el 6%, lo que podría llevar el precio medio a superar el récord histórico de 155 euros por noche alcanzado el pasado agosto.

Sin embargo, el aumento de los precios no está frenando las ganas de viajar de los españoles.

Lo que sí está provocando es un cambio de comportamiento. Muchas familias optan por reducir el número de días de estancia o ajustar otros gastos, como las comidas fuera del alojamiento, para mantener sus planes vacacionales.

Bernardos considera que el gran desafío del sector no pasa tanto por atraer más turistas como por incrementar el gasto que realizan durante su estancia y diversificar los destinos que visitan.

Actualmente, la mayoría de viajeros internacionales concentra sus vacaciones en municipios costeros y grandes ciudades, mientras que amplias zonas del interior siguen teniendo una presencia limitada en los circuitos turísticos.

Para alcanzar estos objetivos, el economista apuesta por reforzar la formación de los trabajadores del sector y elevar aún más la calidad de la oferta hotelera.

A su juicio, el crecimiento futuro de los ingresos hoteleros dependerá más de la mejora del producto y del aumento del precio medio de las habitaciones que de un incremento de la ocupación.

Así, el economista considera fundamental impulsar la renovación de establecimientos y facilitar inversiones que permitan reposicionar hoteles de categorías inferiores hacia segmentos de mayor valor añadido.

"La inversión en la renovación de los hoteles y en su reposicionamiento (paso de 3 a 4 estrellas) es más factible si la propiedad dispone de financiación externa", señala. "Por eso, es una buena noticia que un banco destine 2.800 millones a financiarla".

Una estrategia que, según defiende, será clave para mantener la competitividad de España en un mercado turístico cada vez más exigente.