Ópera, flamenco, rock y el rugido de la F1: El revolucionario bautizo de MADRING de la mano de WAH

Tradición y vanguardia se fusionan para celebrar el regreso de la Fórmula 1 a la capital tras 45 años, convirtiendo el nacimiento del nuevo circuito de IFEMA en un espectáculo inolvidable.

Las claves

Las claves Generado con IA La presentación oficial del circuito MADRING contó con figuras institucionales y del automovilismo, celebrando el regreso de la Fórmula 1 a Madrid tras 45 años. El evento incluyó un espectáculo de WAH Show, fusionando ópera, flamenco y rock para interpretar el himno de España y el himno oficial de la F1 en Madrid. Durante la presentación se desvelaron el cartel oficial, el trofeo de la carrera y la futura Grada Carlos Sainz, con un emotivo cierre musical y reparto de claveles. WAH Show ofrecerá una experiencia exclusiva dentro de MADRING, con espacio propio en la Curva 18, pantalla LED gigante, coctelería premium y gastronomía internacional.

El rugido de los motores de los coches de la Fórmula 1 está a punto de conquistar la capital. Del 11 al 13 de septiembre, los monoplazas recorrerán el asfalto de MADRING, el increíble circuito semiurbano que albergará el esperado FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026.

Para celebrar que la F1 regresa a Madrid tras 45 años, el pasado miércoles 17 de junio tuvo lugar una presentación oficial a la altura. Una cita que reunió a figuras institucionales y del motor, como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Carlos Sainz y Louise Young, Chief Race Promotion Officer de Fórmula 1, junto a representantes de IFEMA Madrid, la Real Federación Española de Automovilismo y otras entidades implicadas en el desarrollo de MADRING.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en la presentación de MADRING.

Pero, ¿cuál fue el ingrediente secreto para transformar un acto institucional en un espectáculo inolvidable? La música y el espectáculo de WAH Show.

Un arranque monumental: tradición, rock y motor





La jornada comenzó con las emociones a flor de piel durante el izado de la bandera de España más grande del país, que ya corona un mástil de 54 metros. En ese instante, los artistas de WAH hicieron una interpretación única del himno de España al más puro estilo del show: aunando elementos de ópera, flamenco y rock.

Una puesta en escena que simbolizó la esencia del proyecto: una unión imbatible entre deporte, innovación y proyección internacional. Un inicio épico para un circuito llamado a marcar un antes y un después en el automovilismo español.

De la pista al escenario: la identidad sonora de MADRING





Tras el impacto inicial, los asistentes se trasladaron al universo vecino del Espacio WAH, ubicado en el propio corazón de IFEMA y a un paso del nuevo trazado. Allí se desveló la producción artística más ambiciosa del día: el himno oficial de la Fórmula 1 en Madrid.

Esta versión del himno, creada por WAH, nace para convertirse en la identidad sonora del circuito. Interpretada en directo, la pieza inundó el espacio con una dosis de energía, ambición y espectáculo.

Un cierre castizo con alma de Rock & Roll

Espectáculo de WAH durante la presentación de MADRING.

El punto más emocionante llegó tras desvelarse el cartel oficial del Gran Premio, el trofeo de la carrera y el anuncio de la futura Grada Carlos Sainz.

Para el broche final, el elenco de WAH regresó al escenario para interpretar una emotiva versión del clásico Madrid, Madrid, Madrid. Una auténtica declaración de amor a la ciudad que culminó con el tradicional reparto de claveles entre el público.

La participación de WAH en MADRING

WAH Show será una experiencia exclusiva dentro de MADRING. Contará con su propio espacio en la Curva 18 –un punto estratégico del trazado– y con una propuesta exclusiva en IFEMA.

El Espacio WAH, ubicado en el pabellón 5.1, se convertirá de viernes a domingo (de 09:00 a 19:00 horas) en un ecosistema de lujo. Contará con la pantalla LED indoor más grande de Europa (240 m²), para no perderse ningún adelantamiento, y con una coctelería premium y gastronomía internacional para maridar el espectáculo.

Una manera única de vivir el gran espectáculo de la Fórmula 1. Eso sí, el aforo de esta experiencia está limitado a 1.000 entradas.



