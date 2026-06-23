Valtria impulsa la innovación en industrias críticas a través de la ingeniería de salas limpias

Las claves

Las claves Generado con IA Valtria se especializa en el diseño, instalación y mantenimiento de salas limpias y entornos críticos para sectores altamente regulados como el biofarmacéutico, hospitalario y alimentario. La compañía ha ejecutado más de 900 proyectos y diseñado más de 300.000 m² de salas blancas a nivel mundial, cumpliendo estándares internacionales como ISO, FDA y GMP. Ofrece un modelo de gestión integral que abarca todas las fases del proyecto, desde el diseño conceptual hasta la validación y el mantenimiento continuo. Valtria cuenta con presencia internacional en países de Europa y América, y colabora con empresas líderes como Pfizer, Bayer, Microsoft y BMW.

La evolución de las industrias reguladas y de alta tecnología ha reforzado el papel de las infraestructuras críticas dentro de los procesos productivos, sanitarios y científicos. Sectores como el biofarmacéutico, hospitalario, alimentario, cosmético, de I+D, bioseguridad o microelectrónica necesitan operar en espacios donde variables como la calidad del aire, la presión diferencial, la temperatura, la humedad o la concentración de partículas estén controladas de forma precisa y constante.

En este ámbito, las salas blancas se han convertido en un elemento estratégico. Su correcto diseño, instalación y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de los procesos, la estabilidad de los productos, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de compañías sometidas a exigentes requisitos técnicos, sanitarios y regulatorios. Para muchas industrias, disponer de entornos limpios y críticos fiables es una condición esencial para competir, innovar y crecer.

Valtria, el partner estratégico para industrias de alta exigencia

Con esta visión trabaja Valtria, compañía especializada en el diseño, instalación y mantenimiento de salas blancas y entornos críticos. Desde su fundación en 2013, la empresa ha construido una trayectoria marcada por la especialización técnica, la innovación y la capacidad de acompañar a clientes con elevados requerimientos normativos en proyectos de gran complejidad. En estos años, Valtria ha ejecutado más de 900 proyectos y ha diseñado más de 300.000 m² de salas limpias en todo el mundo, con un 100% de éxito en la validación de sus instalaciones.

El modelo integral de Valtria se adapta a las necesidades de sus clientes.

Uno de los principales diferenciales de Valtria es su modelo de gestión integral, que le permite intervenir en todas las fases del proyecto; desde el diseño conceptual y la definición estratégica, hasta la ingeniería constructiva, la ejecución, la instalación, el commissioning y la validación de protocolos. A ello se suma un servicio técnico especializado, con controles periódicos y acompañamiento continuo, orientado a garantizar la fiabilidad operativa y el rendimiento sostenido de las instalaciones a lo largo de su ciclo de vida.

Este enfoque permite abordar cada instalación desde una perspectiva global, coordinada y adaptada a las necesidades concretas de cada cliente. Para ello, la compañía cuenta con un equipo multidisciplinar formado por más de 290 profesionales especializados en ingeniería de salas limpias, HVAC, fluidos de proceso y compliance GMP. Gracias a este conocimiento especializado, Valtria desarrolla soluciones ajustadas a normativas nacionales e internacionales como ISO, FDA, EMEA GMP y GLP, así como a las exigencias propias de cada sector.

Valtria es el socio estratégico para empresas de sectores tan diversos como el biofarmacéutico, hospitalario, alimentario, I+D, alta tecnología, bioseguridad y cosmética, donde el control ambiental resulta determinante para garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los procesos. Además, buena parte de sus proyectos están vinculados a compañías líderes a nivel internacional, entre ellas Pfizer, Bayer, Roche, Rovi, Merck, Lilly, GSK, Novartis, Sandoz, BASF, Microsoft, BMW, IBM, BIMBO o El Pozo, entre otras.

Sala blanca preparada para el trabajo in situ.

Expansión internacional como motor de crecimiento

La dimensión internacional es otro de los pilares de Valtria. Actualmente, la compañía cuenta con presencia directa en España, México, Argentina, Chile, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Finlandia y Suecia, además de nuevas delegaciones en Italia, Paraguay y Rumanía. Esta estructura global refuerza su capacidad para desarrollar proyectos en distintos mercados, adaptándose a normativas locales y manteniendo los estándares técnicos que exige cada industria.

En un momento en el que la innovación científica, la producción biofarmacéutica, la seguridad sanitaria y la alta tecnología demandan infraestructuras cada vez más fiables, Valtria se consolida como un socio estratégico para las industrias que necesitan operar en entornos controlados. Su combinación de experiencia, capacidad técnica, presencia internacional y modelo integral le permite acompañar a sus clientes en todo el ciclo de vida de sus instalaciones.

Con más de dos décadas de experiencia y una trayectoria empresarial orientada a la excelencia, Valtria continúa avanzando en su objetivo de ser un referente internacional en el desarrollo de salas blancas y entornos críticos. Su ingeniería especializada está al servicio de industriasnque necesitan precisión, seguridad y fiabilidad para seguir creciendo.