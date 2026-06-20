Gemma, 30 años, que ayudó en la DANA: “Teníamos que gestionar qué es lo que necesitaba cada territorio porque era demasiado”

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Naturgy impulsa el plan 'Sumando Energías por Valencia' para apoyar la recuperación de zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. El programa se centra en cuatro ejes: rehabilitación energética de viviendas, educación con instalación de placas solares en colegios, formación en profesiones verdes y voluntariados medioambientales. Uno de los colegios beneficiados, el Juan XXIII en Torrent, permaneció aislado más de un año tras la destrucción de su puente y es uno de los 40 centros que serán rehabilitados energéticamente. El plan educativo incluye talleres y actividades para que los estudiantes aprendan sobre eficiencia energética y puedan reducir el gasto energético de sus centros.

‘Sumando Energías por Valencia’ es un plan impulsado por la Fundación Naturgy para apoyar la recuperación de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA.

El programa se estructura en cuatro ejes fundamentales: Personas, mediante la rehabilitación energética de viviendas y locales de entidades sociales; Educación, instalando placas solares y proyectos educativos sobre energía en colegios; Empleo, ofreciendo formación técnica en profesiones verdes para facilitar la inserción laboral; y Medio ambiente, a través de voluntariados de restauración y reforestación ambiental.

En este viaje, Paco Roca se acercará hasta un centro social, un colegioy un hogar rehabilitado. Estos tres lugares han recuperado la seguridad y la normalidad tras sufrir las consecuencias de la DANA y muestran cómo, cuando se cuida a las personas, Valencia puede volver a avanzar hacia el futuro que merece.

Capítulo 2: El colegio frente al barranco

Cap 2 (1): El colegio frente al barranco

La expresión ‘tender puentes’ puede ser mucho más que una metáfora. El camino conduce al dibujante hasta el colegio Juan XXIII, en Torrent. Situado frente al barranco del Poyo, la riada dejó al centro aislado al llevarse por delante el puente que lo unía con el municipio.

“En la Comunidad Valenciana, el agua es fuente de vida. Pero en ciertas situaciones como la DANA puede ser lo que lo cambie todo. La Fundación Naturgy me recomendó visitar este centro precisamente porque el puente que lo unía con la localidad había quedado destruido. Aunque el centro no se vio afectado, quedó inutilizado”, cuenta Paco Roca.

En toda la región, Fundación Naturgy ayudará a unos 130 colegios que se vieron afectados por las inundaciones. Algunos, como el Juan XXIII, han tardado más de un año en volver a la normalidad. Este colegio, concretamente, no lo logró hasta enero de 2026, cuando se reconstruyó el puente.

Por estas razones, el colegio es uno de los 40 centros educativos que Fundación Naturgy tiene como objetivo rehabilitar: desde la instalación de placas solares para mejorar su eficiencia energética, a auditorías energéticas pedagógicas o creación de consejos energéticos.

El plan también comprende un acompañamiento integral dentro del programa Efigy Schools con talleres educativos y todo tipo de actividades para que niños y adolescentes aprendan sobre energía.

“Este es uno de los 40 colegios donde se va a trabajar un proyecto educativo que lleva asociada la instalación de placas solares” Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de la Fundación Naturgy

Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de la Fundación Naturgy explica que “queremos lograr que reduzcan su gasto energético para que estos colegios puedan destinar esos fondos a otras necesidades que tengan”.

Pero no solo eso, porque asegura que “los vamos a acompañar y vamos a convertir todos estos conocimientos en un aula viva para que estos niños y niñas vean qué es esto de la eficiencia energética”.