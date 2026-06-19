Carmelo, hostelero: "Que hagan más inspecciones y el que no pueda con los gastos que cierre y se vaya a su casa"

Las claves

Las claves Generado con IA Carmelo Rojas, hostelero con 46 años de experiencia, defiende que todos sus empleados están dados de alta y reciben sueldos legales. Critica los abusos laborales en el sector y pide más inspecciones para evitar el empleo en negro y la precariedad. El negocio de Carmelo solo puede permitirse tres camareros debido al incremento de los costes y paga 24.000 euros mensuales en gastos fijos. A pesar de la difícil situación económica, apenas ha subido el precio del menú y asegura que vive para mantener el negocio y las familias que dependen de él.

El sector de la hostelería se caracteriza con frecuencia por los abusos laborales de algunos empresarios. Ante esta situación, numerosos camareros han alzado la voz para denunciar sueldos míseros, jornadas interminables y una gran precariedad.

A estas quejas se sumó Carmelo Rojas, un hostelero con 46 años de experiencia que saca adelante su negocio con solo tres camareros, el máximo personal que puede costear.

En 2022, el empresario explicó al programa Equipo de Investigación que, a pesar del incremento en los costes de productos, suministros y personal, en su establecimiento no se paga nada en B.

"Hay muchos que se aprovechan"

El hostelero comentó que sus camareros tienen "un sueldo de 1.400 euros por una jornada de 8 horas". En promedio, el salario medio de un camarero en España gira en torno a los 1.300 o 1.500 euros brutos mensuales en 14 pagas.

No obstante, Rojas recalcó que "mis tres camareros están dados de alta, como nos manda la ley". Con esto agregó que cada uno de estos trabajadores le supone un gasto de "456 euros" a la Seguridad Social

Cabe acotar que en todas las empresas en España, cuando se da de alta a un trabajador, es preciso abonar mensualmente una cantidad a la Seguridad Social por dicho empleado.

Con esta aportación se financia el sistema de protección social que cubre prestaciones como, por ejemplo, la jubilación, la incapacidad temporal, el desempleo, la formación para el empleo y la atención sanitaria del trabajador, entre otras

En vista de esto, muchos empleadores buscan ahorrarse dicho gasto. Por esto, el hostelero recalcó que "aquí no se paga en negro nada y hay mucha gente de empresarios u hosteleros que se aprovechan de eso".

"Para evitar eso están las inspecciones, que saquen más inspectores, el que esté y que pueda que no cierre y el que no que cierre y se vaya a su casa", sentenció el hostelero en tono crítico.

Los gastos del bar de Carmelo Rojas

Los gastos fijos del establecimiento del hostelero alcanzan los 24.000 euros al mes, una cifra que ha ido en aumento con el encarecimiento de los productos y el suministro eléctrico.

No obstante, a pesar de ello y de encontrarse en una situación en la que solo puede permitirse tres camareros, el hostelero solo subió un euro el precio del menú del día.

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio para que podamos vivir las cuatro familias", concluyó con honestidad Rojas.