Alberto, dueño de 7.000 trasteros: "Empezamos con un capital de 32.000 €, ahora un centro grande factura 70.000 €"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Serrano, fundador de Trasteros Plus, empezó el negocio con 32.000 euros y hoy gestiona más de 7.000 trasteros en diez centros. El auge del sector llegó tras la pandemia, cuando la demanda de trasteros creció debido a cambios sociales como el aumento de divorcios. La automatización y la digitalización permiten que una plantilla reducida gestione miles de unidades, haciendo el negocio semipasivo. Trasteros Plus planea expandirse hasta 50 centros, aprovechando la crisis de vivienda y la reducción de espacio en los hogares españoles.

Lo que comenzó con 32.000 euros y una pequeña instalación de 60 puertas se ha convertido en una de las mayores redes de alquiler de trasteros de España.

Alberto Serrano, fundador de Trasteros Plus, gestiona actualmente más de 7.000 trasteros distribuidos en diez centros y se ha marcado un nuevo objetivo: alcanzar los 50 centros operativos en los próximos años.

Su historia es la de un emprendedor que apostó por un sector todavía desconocido en España cuando decidió abrir su primer centro en 2013. Los recursos eran limitados y la financiación llegó gracias a una combinación de préstamos personales y créditos bancarios preconcedidos.

"¿Con qué capital empezasteis? Pues 32.000 euros. Tiene truco porque el banco con el que tenía mi tarjeta tenía un preconcedido... tiramos de préstamos personales todo lo que pudimos", recuerda en el canal de YouTube de Adrian G. Martín.

Aquella primera fase fue modesta. "La primera fase fueron 60 puertas, no teníamos mucho dinero y era con lo que empezamos", explica. Sin embargo, la estrategia de reinvertir beneficios y ampliar progresivamente las instalaciones permitió que el negocio fuera ganando tamaño año tras año.

El gran impulso llegó con la pandemia. Mientras muchos sectores sufrían las consecuencias económicas del COVID-19, el mercado del self storage vivió un crecimiento inesperado. "Vivió una explosión", afirma.

Entre los factores que impulsaron la demanda destaca incluso un fenómeno social concreto: "Los divorciados y las divorciadas son grandes clientes de trasteros y con el COVID aumentaron mucho los divorcios".

Ese aumento de la demanda, unido a la posibilidad de acceder a financiación en condiciones favorables, permitió a Trasteros Plus pasar de cuatro centros antes de la pandemia a los diez actuales.

Así, el empresario distingue entre centro pequeño (menos de 200 puertas y 500 m²) con una facturación de 8.500 euros al mes, un centro mediano (500 puertas y 2.000 m²) con una facturación de 32.000 euros al mes y un centro grande (más de 500 puertas y 2.000m²) que "factura 70.000 euros al mes".

Una de las claves del crecimiento ha sido la automatización. Siete de los diez centros operan sin recepción física ni personal permanente, permitiendo a los clientes contratar y acceder a sus espacios de forma autónoma.

Gracias a este modelo, una plantilla de entre 15 y 20 empleados puede gestionar miles de unidades. "El negocio de alquiler de trasteros o self storage puede llegar a ser semipasivo", asegura. De hecho, sostiene que una persona puede supervisar varios centros simultáneamente gracias a la digitalización de los procesos.

La experiencia acumulada también le ha llevado a desarrollar una formación para nuevos emprendedores interesados en el sector. Entre los errores que más advierte destaca uno especialmente costoso: "Construir todo de golpe en la fase uno es el error más caro del sector".

A la hora de elegir ubicaciones, Alberto también tiene una regla clara. "El 80% de los clientes que te alquilan un trastero viven a menos de 10 minutos de radio". Por eso insiste en que la ubicación debe responder a dónde viven los clientes y no simplemente a dónde se encuentra la nave más barata.

Considera que la crisis de vivienda y la reducción del espacio disponible en los hogares están impulsando la necesidad de almacenamiento adicional. "Todos los problemas que hay en España con el precio de la vivienda son vientos de cola muy fuertes para los trasteros", afirma.

Con esa perspectiva, Trasteros Plus aspira a consolidar su expansión nacional y convertirse en una referencia en todas las ciudades de más de 200.000 habitantes.