Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite instalar un cargador de coche eléctrico en el garaje sin pedir permiso

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Propiedad Horizontal permite instalar un punto de recarga para coche eléctrico en una plaza de garaje privada sin necesidad de aprobación de la comunidad. Solo es obligatorio informar por escrito al presidente o administrador antes de iniciar la instalación, aportando la documentación técnica correspondiente. La instalación debe cumplir con la normativa de seguridad y ser realizada por un profesional autorizado, conectándose al contador individual del propietario. La comunidad debe permitir el paso de cableado por zonas comunes salvo que exista un riesgo real o perjuicio grave para el edificio.

La expansión del vehículo eléctrico está transformando los hábitos de movilidad en España, pero también ha planteado nuevas dudas entre quienes viven en comunidades de propietarios.

Una de las más frecuentes es si resulta necesario obtener la autorización de los vecinos para instalar un punto de recarga en una plaza de garaje privada. La respuesta es clara: no hace falta pedir permiso.

Este derecho está recogido en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH), concretamente su artículo 17.5.

El objetivo de esta regulación fue eliminar los obstáculos burocráticos que dificultaban la implantación de infraestructura de recarga y favorecer la transición hacia una movilidad más sostenible.

La normativa establece expresamente que la instalación de un punto de recarga para uso privado en una plaza individual de aparcamiento no requiere acuerdo de la junta de propietarios. Basta con que el propietario comunique previamente a la comunidad su intención de realizar la obra.

De este modo, desaparece cualquier posibilidad de someter la instalación a votación. Los vecinos no pueden debatir ni aprobar o rechazar el proyecto, ya que la ley excluye este tipo de actuaciones de los acuerdos comunitarios.

El único trámite obligatorio consiste en informar por escrito al presidente de la comunidad o al administrador de fincas antes del inicio de los trabajos, acompañando preferiblemente la documentación técnica correspondiente.

Eso sí, la simplificación administrativa no exime del cumplimiento de las normas de seguridad. La instalación debe ser realizada por un profesional autorizado y ajustarse al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, especialmente a la instrucción técnica ITC-BT-52, que regula específicamente las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

La ley es contundente al respecto.

El texto legal señala que "la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento de un edificio, siempre que este se ubique en una plaza individual de garaje, no requerirá el acuerdo de la junta de propietarios, bastando con la comunicación previa a la comunidad".

En la práctica, esto significa que el derecho individual a disponer de una infraestructura de recarga prevalece sobre cualquier intento de veto por parte de la comunidad.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado esta interpretación, descartando argumentos habituales como posibles perjuicios estéticos en las zonas comunes del garaje.

Las consecuencias son claras para ambas partes. El propietario asume íntegramente los costes de instalación, incluidos los materiales, el tendido de cables y el consumo eléctrico, que se conecta a su propio contador.

Por su parte, la comunidad tiene la obligación de permitir que los conductos y cableados discurran por techos y paredes comunes cuando sea necesario para llegar hasta la plaza de aparcamiento.

Solo existiría margen para oponerse judicialmente si se acreditara un riesgo real para la seguridad del edificio, un daño estructural o un perjuicio desproporcionado para otros propietarios.

En ausencia de estas circunstancias, la instalación de un cargador de coche eléctrico es un derecho plenamente reconocido por la legislación vigente.