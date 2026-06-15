Es oficial: días en los que BBVA, CaixaBank, Santander y otros bancos pagarán la paga extra de verano a los pensionistas

Las claves

Las claves Generado con IA En junio, los pensionistas españoles reciben la pensión ordinaria junto con la paga extra de verano, duplicando el ingreso mensual habitual. Las principales entidades financieras adelantan el pago, efectuándolo entre el 22 y el 25 de junio, según el banco. Tienen derecho a la paga extra los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares. Las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben paga extra diferenciada, ya que está prorrateada en las 12 mensualidades.

Con la llegada del verano, millones de pensionistas en España afrontan uno de los meses más relevantes del año desde el punto de vista económico.

Más allá del inicio de las vacaciones o del incremento habitual de los gastos en esta época, junio destaca por el ingreso de la pensión ordinaria junto a la paga extraordinaria de verano.

Este abono adicional supone un refuerzo importante para muchos hogares, que ven incrementada su capacidad de gasto en un momento especialmente sensible del calendario.

El sistema de pagos está regulado por la Seguridad Social, que establece que las pensiones deben abonarse entre el día 1 y el 4 de cada mes.

No obstante, en la práctica, la mayoría de entidades financieras adelantan este ingreso, lo que hace que los pensionistas reciban el dinero entre la última semana del mes anterior y los primeros días del mes en curso.

En el caso de junio, el cobro incluye la paga extraordinaria de verano, lo que supone en muchos casos duplicar el ingreso mensual habitual.

La mayoría de pensiones contributivas en España se distribuyen en 14 pagas anuales, con dos extraordinarias: una en junio y otra en noviembre.

Fechas previstas de cobro

Las principales entidades financieras han fijado los siguientes calendarios orientativos para el ingreso de la pensión correspondiente a junio.

De esta forma, el abono se realizará en distintas fechas:

Bankinter: 22 de junio

22 de junio Unicaja Banco: 22 de junio

22 de junio CaixaBank: 24 de junio

24 de junio Banco Santander: 24 de junio

24 de junio BBVA: 25 de junio

25 de junio Banco Sabadell: 25 de junio

25 de junio ING: 25 de junio

25 de junio Ibercaja Banco: 25 de junio

25 de junio Kutxabank: 25 de junio

25 de junio Abanca: 25 de junio

25 de junio Cajamar Caja Rural: 25 de junio

25 de junio Caja Rural: 25 de junio

Estas fechas son orientativas y pueden sufrir ligeras variaciones en función del calendario laboral o de festivos, aunque la horquilla general se mantiene estable entre los días 22 y 25 de junio.

El motivo por el que en junio se percibe un ingreso doble es la mencionada paga extraordinaria de verano. Esta consiste en una mensualidad adicional completa para aquellos pensionistas que tienen sus prestaciones distribuidas en 14 pagas anuales.

Así, un jubilado que cobre 1.200 euros mensuales recibirá 2.400 euros en junio, siempre que haya generado el derecho completo durante el semestre correspondiente.

Por su parte, tienen derecho a esta paga extraordinaria los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares.

Por el contrario, las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben pagas extra diferenciadas, ya que estas se encuentran prorrateadas a lo largo de las 12 mensualidades del año.

En definitiva, junio se consolida como uno de los meses más importantes para los pensionistas en España, tanto por el aumento de ingresos como por la planificación económica que permite este calendario escalonado de pagos entre entidades financieras.