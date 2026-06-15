Entró en vigor: el atún y las sardinas cambian su calidad alimentaria para siempre este 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Desde el 2 de enero de 2026, una nueva normativa regula las denominaciones comerciales de latas de atún, sardinas y otros productos de pesca y acuicultura en España. El cambio implica un etiquetado más transparente, con definiciones técnicas y legales estrictas para términos como 'sardinilla' o 'melva canutera'. El consumidor deberá fijarse en la denominación comercial, el nombre científico, la zona de captura y la forma de presentación, datos que serán obligatorios y claros en el etiquetado. Se unifican los criterios técnicos para diferenciar productos congelados, conservas y semiconservas, y se controlan aspectos como el peso neto escurrido y el número de piezas en cada lata.

Las latas de atún, mejillones y sardinas son fundamentales en la dieta de casi todos los españoles. Además de ser alimentos bastante versátiles, son saludables y es posible incluirlos como un extra de proteína en casi todas las comidas.

No obstante, desde el pasado 2 de enero, entró en vigor una normativa que regula las denominaciones comerciales de los productos de pesca y acuicultura, regulada en el Real Decreto 1082/2023.

Así, estas latas de conserva cambiarán por siempre su etiquetado buscando una mayor transparencia y evitar engaños al consumidor.

¿Cómo cambian las latas?

Es importante recalcar que las latas de conservas no desaparecen, simplemente cambian su etiquetado con el objetivo de que la información al consumidor sea transparente y evitar engaños.

Esta nueva legislación unifica el sistema, ya que deroga las órdenes específicas antiguas que estaban dispersas, integrando todos estos productos bajo un único marco de denominaciones actualizado.

Así, términos comerciales muy habituales como 'sardinillas', 'melva canutera', 'al natural' o 'en escabeche', ya no podrán usarse de manera arbitraria o con fines de marketing.

Cada término tiene ahora una definición técnica y legal muy estricta según el tamaño, peso del producto o tipo de cobertura.

Por ejemplo, el término 'sardinilla' solía utilizarse para las sardinas pequeñas, pero ahora solo podrán denominarse así los ejemplares que midan entre 11 y 15 centímetros si proceden del Mediterráneo, o bien entre 11 y 13,7 centímetros si provienen del resto de caladeros.

Otra denominación utilizada es 'melva canutera', que queda estrictamente reservada para ejemplares que no superen los 600 gramos de peso. Si el pez capturado es de mayor peso, no podrá venderse bajo el nombre de 'canutera'.

Por otro lado, ahora es preciso que el consumidor se fije en cuatro datos clave que serán obligatorios y más claros: la denominación comercial, el nombre científico, la zona de captura o producción y la forma de presentación.

Lo cierto es que se establece que en el etiquetado debe estar el nombre exacto con el que se vende, en el nombre científico se debe identificar con total precisión la especie biológica exacta, el consumidor debe conocer exactamente el origen y trazabilidad del marisco o pescado y se debe especificar claramente cómo se ofrece el producto, ya sea, lomo, ventresca, filete, entre otros.

La idea es fijar definiciones legales sumamente estrictas para conceptos que antes se utilizaban con cierta flexibilidad en sus campañas de marketing.

Asimismo, se unifican los criterios técnicos para diferenciar legalmente entre un producto congelado, ultracongelado, conserva o semiconserva, estas últimas siendo las que requieren frío.

Además de todo esto, se controlan mejor aspectos como el peso neto escurrido y el número de piezas para evitar que las latas contengan más líquido de cobertura que producto real.

En definitiva, las latas de atún, sardinas, mejillones, ventresca o melva, seguirán estando en las despensas españolas, pero bajo un sistema de control de calidad, peso, nombres y tamaños mucho más homogéneos y transparentes para el consumidor.