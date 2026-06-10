José, corrector de la Selectividad: "Los exámenes con letra que me cuesta entender los dejo para el día siguiente”

Las claves

Las claves Generado con IA José Arranz, profesor en Canarias, es corrector de la PAU y comparte su experiencia corrigiendo exámenes en redes sociales. Cuando encuentra exámenes con letra difícil de entender, los deja para el día siguiente para corregirlos con la mente más fresca. José prefiere corregir los exámenes completos uno por uno, en lugar de pregunta por pregunta, defendiendo así su imparcialidad. En 2025 hubo 339.161 matriculaciones en la PAU, una cifra que se mantiene estable en la última década.

Las notas de Selectividad, ahora denominada PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en toda España, están a la vuelta de la esquina y miles de alumnos están a punto de descubrir si su nota final es suficiente para estudiar la carrera universitaria que desean.

En estos días intermedios entre los exámenes, que se celebraron durante la primera semana de junio, y la entrega de las notas; la presión se centra sobre todo en los correctores de los exámenes de la PAU. Suena exagerado, pero es la realidad: su evaluación va a influir en el futuro de muchos jóvenes.

Uno de ellos es José Arranz, profesor de Geografía e Historia en Canarias que, a su vez, es corrector de la PAU desde hace varios años. En su perfil de TikTok ha publicado una serie de vídeos en los que explica cómo es su rutina de corrección durante estos días y ha dejado algunas reflexiones muy reveladoras.

¿Cómo corrigen los profesores?

Cuenta que cuando ya lleva varias horas corrigiendo y de repente se encuentra con un examen cuya letra es difícil de leer o que le cuesta más entender "lo dejo para el día siguiente", por lo que empieza con ese examen cuando esté más fresco a la mañana siguiente.

Un método inteligente porque, después de corregir múltiples exámenes a lo largo del día y durante varios días, el cansancio puede reducir la capacidad de atención y suponer un perjuicio para los resultados de los potenciales estudiantes universitarios.

Otra de las particularidades de este profesor es que corrige los exámenes uno por uno, a diferencia de otros docentes que prefieren ir pregunta por pregunta. Hay voces que apuntan a que con el segundo método hay más objetividad. Pero, ¿por qué exactamente?

Cuando un profesor ve que en la primera o segunda pregunta el alumno acierta o falla con sus respuestas, podría condicionado para el resto del examen. Sin embargo, este docente continúa corrigiendo en el método tradicional y confía en su imparcialidad. Porque, como dice el dicho popular, cada 'maestrillo tiene su librillo'.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en 2025 hubo un total de 339.161 matriculaciones en la PAU, cifra que se ha mantenido estable en la última década con un intervalo que ha oscilado entre los 280.852 de 2017 y los 341.831 de 2024.