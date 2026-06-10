El Certamen Tecnológico Efigy 2026 corona el talento joven que impulsará el futuro de la energía

Fundación Naturgy premia en Valencia la innovación y el talento de la octava edición de un concurso escolar que moviliza a miles de jóvenes hacia la transición energética.

Las claves

Las claves Generado con IA El Certamen Tecnológico Efigy 2026 premió proyectos innovadores de estudiantes de ESO enfocados en eficiencia energética, sostenibilidad y nuevas tecnologías. Los galardones principales fueron para propuestas como un sistema eólico modular impreso en 3D, un modelo agrofotovoltaico circular y un método experimental para reducir la cal usando campos magnéticos. Más de 3.000 estudiantes de 35 centros educativos participaron en la octava edición, desarrollando 102 proyectos sobre transición energética. La gala final se celebró por primera vez en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, como parte de una iniciativa solidaria tras la DANA de 2024.

El sector energético se encuentra inmerso en una profunda e imparable transformación. La digitalización de las redes, el almacenamiento de vanguardia y el desarrollo de vectores clave como el hidrógeno y los biocombustibles definen la hoja de ruta hacia una economía descarbonizada y sostenible, plenamente alineada con las exigencias del Pacto Verde europeo. En este escenario de cambio global, la educación emerge como una palanca imprescindible no solo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, sino para formar a la ciudadanía que liderará el futuro.

Bajo esta premisa, Fundación Naturgy ha consolidado su papel como institución referente en la divulgación y transferencia de conocimientos especializados en energía a la comunidad educativa. A través de su programa didáctico global Efigy Education, la entidad no solo busca actualizar los currículos académicos y generar recursos pedagógicos accesibles de forma presencial y digital, sino que persigue de forma activa el fomento de las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés), prestando especial atención a la reducción de la brecha de género y al apoyo de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Este contexto explica la relevancia que tiene para la institución el Certamen Tecnológico Efigy, que ha dado a conocer los proyectos ganadores de su octava edición. Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, este galardón inclusivo propone resolver un desafío tecnológico inédito centrado en la mejora del planeta, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la calidad del aire o el uso de nuevas tecnologías aplicadas.

Ideas multidisciplinarias

En esta ocasión, se han concedido tres galardones principales, un áccesit y dos menciones especiales. El jurado, integrado por profesionales de prestigio procedentes de instituciones clave del ecosistema científico, gubernamental e institucional de España —tales como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto para la Transición Justa (ITJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de especialistas pertenecientes a la propia compañía Naturgy y su Fundación—, destacó las siguientes iniciativas:

Premio al "Proyecto más realizable" : Otorgado al Institut Roquetes (Roquetes, Tarragona) por su propuesta EnergyFence. El equipo diseñó un innovador sistema eólico modular fabricado íntegramente mediante tecnologías de impresión 3D a partir de plásticos, demostrando una notable viabilidad constructiva e industrial.

: Otorgado al (Roquetes, Tarragona) por su propuesta EnergyFence. El equipo diseñó un innovador sistema eólico modular fabricado íntegramente mediante tecnologías de impresión 3D a partir de plásticos, demostrando una notable viabilidad constructiva e industrial. Premio al "Proyecto más innovador" : Recayó en el Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja) gracias a su trabajo Ebro verde agrofotovoltaico. Se trata de un modelo circular avanzado que integra con éxito la agricultura, la generación de energía fotovoltaica y la valorización de los residuos agrícolas locales.

: Recayó en el (Calahorra, La Rioja) gracias a su trabajo Ebro verde agrofotovoltaico. Se trata de un modelo circular avanzado que integra con éxito la agricultura, la generación de energía fotovoltaica y la valorización de los residuos agrícolas locales. Premio al "Proyecto mejor comunicado": Fue para el IES Jérica-Viver (Jérica, Castellón) por su estudio experimental titulado Adiós a la cal con un imán, centrado en demostrar de forma empírica la reducción de incrustaciones de cal a través de la aplicación de campos magnéticos.

Fue para el (Jérica, Castellón) por su estudio experimental titulado Adiós a la cal con un imán, centrado en demostrar de forma empírica la reducción de incrustaciones de cal a través de la aplicación de campos magnéticos. Áccesit al "Proyecto mejor comunicado" : Concedido al Colegio Salesiano Santo Ángel (Avilés, Asturias) por Speaking Nature, un sistema de monitorización de la calidad del aire en entornos urbanos mediante el despliegue de sensores de bajo coste y plataformas accesibles de visualización de datos.

: Concedido al (Avilés, Asturias) por Speaking Nature, un sistema de monitorización de la calidad del aire en entornos urbanos mediante el despliegue de sensores de bajo coste y plataformas accesibles de visualización de datos. Mención especial "María del Rosario Heras": También otorgada al Colegio San Agustín (Calahorra) por su segundo proyecto destacado, Palas verdes, enfocado en el desarrollo y fabricación de palas sostenibles para miniaerogeneradores urbanos utilizando materiales reciclados.

También otorgada al (Calahorra) por su segundo proyecto destacado, Palas verdes, enfocado en el desarrollo y fabricación de palas sostenibles para miniaerogeneradores urbanos utilizando materiales reciclados. Mención especial "Ciudad de las Artes y las Ciencias": Recayó en el IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife) por el diseño de AgroFlare, un completo sistema autónomo destinado a la detección temprana de incendios forestales mediante el uso de energías renovables y sensores ambientales.

El análisis del jurado resultó especialmente exhaustivo en esta edición dada la calidad de los proyectos presentados. Y es que, aunque el cuadro de honor refleje únicamente algunas de estas propuestas, en las semifinales se quedaron ideas igualmente valiosas, como la producción de bioetanol a partir de melaza de remolacha y la captura de CO2 con microalgas del IES Cardenal Pardo Tavera; las farolas solares inteligentes y los tranvías de levitación magnética ideados por los alumnos de Vedruna Vilafranca; las baldosas piezoeléctricas para generar energía con el tránsito de los estudiantes del IES Plaza de la Cruz; o los purificadores electrostáticos en carreteras diseñados por el Colegio San José del Parque.

Parte del jurado atiende a la explicación de uno de los proyectos.

Potencial frente “a los grandes desafíos de nuestro tiempo”

Aun poniendo de manifiesto lo heterogéneo de los enfoques de cada participante, este catálogo de buenas ideas remite a una conclusión de mayor calado: la motivación y el potencial de los jóvenes estudiantes para poner en marcha soluciones sostenibles que, el día de mañana, puedan ayudarnos a todos.

Es algo que también remarcó María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, para quien “el Certamen Tecnológico Efigy demuestra, una vez más, el enorme potencial del talento joven para contribuir a los grandes desafíos de nuestro tiempo”. “Los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que desarrollan una mirada crítica, creativa y comprometida con la construcción de un modelo energético más sostenible”, señaló.

Esto ha sido una constante durante los años de existencia del certamen. A lo largo de sus ocho ediciones históricas, la iniciativa acumula ya la participación de más de 14.800 alumnos pertenecientes a 151 centros educativos repartidos por las 17 Comunidades Autónomas españolas. Solo para la convocatoria de este curso 2025-2026 se han implicado más de 3.000 estudiantes procedentes de 35 centros de todo el país, quienes desarrollaron un total de 102 proyectos enfocados en la transición energética.

Este éxito de convocatoria es motivo de orgullo para Fundación Naturgy, en palabras de su directora general: “Es esencial acompañar a estas nuevas generaciones, despertar vocaciones y acercarles a oportunidades profesionales con impacto, porque en su formación y en su capacidad de innovación está buena parte del futuro de la transición energética”.

Valencia toma el testigo de la gala

Esta octava edición del Certamen Efigy también tuvo una novedad en la organización, y es que, por primera vez en la trayectoria del concurso, la fase final y la gala de entrega de premios abandonaron su sede habitual en Madrid para trasladarse a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Esta emblemática ubicación fue escogida como un hito de fuerte carga simbólica y solidaria: la celebración del evento formó parte del programa especial ‘Sumando Energías por Valencia’, una iniciativa con la que la Fundación Naturgy contribuye activamente a la recuperación de las zonas que resultaron gravemente afectadas por la DANA en el año 2024. La gala, conducida por el dinamizador y conferenciante Sergi Grimau, sirvió como el escenario definitivo en el que los equipos semifinalistas defendieron públicamente sus propuestas.

Con el cierre de esta octava edición en tierras valencianas, Fundación Naturgy reafirma su histórica misión fundacional iniciada en 1992: transferir conocimiento técnico, sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de la energía y mitigar brechas sociales como la vulnerabilidad energética.