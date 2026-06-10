Beatriz Bernal, maquilladora: "Vivimos en una sociedad donde a la mujer se le exige estar perfecta las 24 horas"

Las claves

Las claves Generado con IA Beatriz Bernal destaca que se exige a las mujeres estar perfectas todo el tiempo, lo que genera presión sobre su imagen. La experta advierte que el exceso de maquillaje para ocultar arrugas o imperfecciones puede endurecer el rostro y restar naturalidad. Recomienda priorizar el cuidado de la piel sobre la cantidad de productos, usando bases ligeras y evitando polvos que acentúan la sequedad. Bernal defiende la belleza natural y propone un neceser reducido, con productos estratégicos que resalten la identidad y edad real de cada mujer.

Las arrugas, los cambios en la piel y la manera en que nos relacionamos con el espejo son hoy uno de los grandes puntos de tensión en torno a la belleza.

En un contexto donde la imagen parece estar permanentemente expuesta y evaluada, los errores más habituales al maquillarse no son solo técnicos, sino también emocionales: la dificultad para aceptar el paso del tiempo y la tendencia a cubrir en exceso aquello que forma parte natural del rostro.

En este marco, la maquilladora profesional Beatriz Bernal apunta que uno de los fallos más frecuentes es precisamente ese intento de "tapar todo aquello que no nos gusta" con capas cada vez más densas de maquillaje.

Beatriz Bernal. Cedida.

Desde su experiencia, este enfoque suele tener el efecto contrario al deseado, ya que endurece las facciones y resta naturalidad al resultado.

"Nos cuesta aceptar que ya no tenemos 20 años", señala, subrayando que la clave no está en acumular producto, sino en entender cómo ha cambiado la piel.

A partir de ahí, Bernal insiste en una idea central: el cuidado de la piel es más importante que la cantidad de maquillaje que se utiliza.

Explica que una piel bien tratada permite reducir las capas de base y consigue un acabado más favorecedor incluso cuando existen arrugas o líneas de expresión. En sus palabras, "la inversión hay que hacerla en tratar tu piel, no en más maquillaje", una afirmación que resume su filosofía de trabajo.

Cuando se trata de pieles con signos de la edad, la maquilladora recomienda optar por texturas ligeras y estratégicas, como sérums con color o bases muy fluidas que se apliquen únicamente en zonas concretas del rostro.

También advierte del exceso de polvos, un recurso que puede acentuar la sequedad y endurecer la expresión. En su visión, la piel no debe ocultarse, sino acompañarse: "una piel con arrugas se ve magnífica cuando la cuidamos sin excesos".

"Una piel con arrugas se ve magnífica cuando la cuidamos sin excesos" Beatriz Bernal, maquilladora profesional

Más allá de la técnica, Bernal introduce una reflexión más amplia sobre la presión estética contemporánea.

Considera que los estándares de belleza actuales han elevado las exigencias, especialmente hacia las mujeres, que sienten la obligación de mostrarse siempre impecables. Sin embargo, también reivindica el derecho a no maquillarse y a mostrarse de manera natural sin que ello se interprete como descuido.

Beatriz Bernal. Cedida.

En su experiencia profesional, el maquillaje no debería tener como objetivo transformar a la persona, sino devolverle una imagen coherente con su identidad.

Explica que ha trabajado con mujeres de todas las edades y que, en todos los casos, el resultado más satisfactorio no es el que "borra" el paso del tiempo, sino el que permite reconocerse. "No se trata de transportarlas a su juventud, sino de hacerlas sentir ellas mismas con la edad que tienen", afirma.

"No se trata de volver a la juventud, sino de sentirse una misma con la edad que se tiene" Beatriz Bernal, maquilladora profesional

Desde esa perspectiva, incluso los pequeños detalles del neceser adquieren un sentido funcional y no acumulativo.

De hecho, Bernal defiende un enfoque práctico, con pocos productos pero bien elegidos: protector solar, sérum con color, correctores ligeros, rubores líquidos o un iluminador que aporte luz estratégica al rostro.

"Un buen neceser debe tener pocos productos, pero bien pensados estratégicamente para que puedan solucionar tus problemas en cuestión de minutos", concluye Beatriz.