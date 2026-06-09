Antonio Matinero, 71 años y una pensión recortada un 15%: “Nos condenan a una jubilación indigna”

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Matinero, jubilado tras cotizar más de 45 años, recibe una pensión recortada un 15% por jubilarse dos años y medio antes de la edad legal. La situación afecta a más de 900.000 personas en España que ven reducidas sus pensiones por los coeficientes reductores aplicados a la jubilación anticipada. Antonio, presidente de Asjubi40, denuncia la falta de voluntad política para eliminar estos recortes, pese a la aprobación de una moción en el Congreso. Critica al PSOE por no resolver el problema y advierte sobre las consecuencias políticas de no atender las demandas de los pensionistas afectados.

Antonio Matinero es una de esas personas que comenzó a trabajar muy joven. Tanto, que cuando se jubiló, había cotizado más de 45 años. Sin embargo, en la actualidad, no percibe el 100% de su pensión.

Antonio es ahora presidente de la asociación Asjubi40 que lucha por la eliminación de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada.

Con 71 años de edad, percibe 300 euros menos todos los meses al verse su pensión recortada un 15%. Y todo porque se jubiló dos años y medio antes de la edad legal de jubilación.

“Jubilación indigna”

Matinero ha sido muy claro a la hora de buscar a los ‘culpables’ de una situación, la de ver recortada la pensión por jubilarse antes de tiempo, que afecta a más de 900.000 personas en España.

“Llevamos más de 10 años en esta lucha y estamos ya cansados del ninguneo, de la hipocresía, de la burla a nuestro colectivo y a la democracia que el Partido Socialista lleva haciendo en todo este tiempo”, afirma en un vídeo de YouTube.

Una situación que parece enquistada pese a que el Congreso aprobó una moción para eliminar estos coeficientes reductores. De ahí que critique la falta de voluntad política del PSOE.

“Cuando hablamos con sus portavoces y diputados nos comentan que no es cuestión económica, sino que es voluntad política. Ya vemos que esa voluntad no existe”, se lamenta.

https://youtube.com/shorts/oLCOuWp-Ah8?si=riUAW099rLcf6Mbe

Y añade: “Son insensibles ante la situación de jubilados que han cotizado más años que lo harán todos ustedes y los condenan a una jubilación indigna”.

Por eso, Antonio califica de hipócrita el silencio administrativo, y no duda en remarcar que la resolución del conflicto depende del poder Ejecutivo, y no de limitaciones financieras.

“El PSOE se burla de los ciudadanos, del Congreso y de la democracia. Dejen de prevaricar. Dejen de burlarse de los pensionistas y cumplan con el mandato del Congreso”, prosigue.

Por eso, concluye advirtiendo de las consecuencias que puede tener para el PSOE no aprobar la ley: “El único responsable de esta injusticia es Pedro Sánchez. Nosotros seguiremos con la pensión recortada pero la mayoría de ustedes perderán el chollo de vivir de la política. Justicia o votos”.