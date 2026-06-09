Montaje de Antonio Matinero con Pedró Sánchez (David Zorrakino / Europa Press).

Montaje de Antonio Matinero con Pedró Sánchez (David Zorrakino / Europa Press).

Sociedad

Antonio Matinero, 71 años y una pensión recortada un 15%: “Nos condenan a una jubilación indigna”

El presidente de la asociación Asjubi40 cotizó más de 45 años y no duda en señalar a los causantes "de esta injusticia".

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Las claves

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Antonio Matinero, jubilado tras cotizar más de 45 años, recibe una pensión recortada un 15% por jubilarse dos años y medio antes de la edad legal.

La situación afecta a más de 900.000 personas en España que ven reducidas sus pensiones por los coeficientes reductores aplicados a la jubilación anticipada.

Antonio, presidente de Asjubi40, denuncia la falta de voluntad política para eliminar estos recortes, pese a la aprobación de una moción en el Congreso.

Critica al PSOE por no resolver el problema y advierte sobre las consecuencias políticas de no atender las demandas de los pensionistas afectados.

Antonio Matinero es una de esas personas que comenzó a trabajar muy joven. Tanto, que cuando se jubiló, había cotizado más de 45 años. Sin embargo, en la actualidad, no percibe el 100% de su pensión.

Antonio es ahora presidente de la asociación Asjubi40 que lucha por la eliminación de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada.

Con 71 años de edad, percibe 300 euros menos todos los meses al verse su pensión recortada un 15%. Y todo porque se jubiló dos años y medio antes de la edad legal de jubilación.

“Jubilación indigna”

Matinero ha sido muy claro a la hora de buscar a los ‘culpables’ de una situación, la de ver recortada la pensión por jubilarse antes de tiempo, que afecta a más de 900.000 personas en España.

“Llevamos más de 10 años en esta lucha y estamos ya cansados del ninguneo, de la hipocresía, de la burla a nuestro colectivo y a la democracia que el Partido Socialista lleva haciendo en todo este tiempo”, afirma en un vídeo de YouTube.

Montaje de una delegación de la AEAT con Wallapop.

Una situación que parece enquistada pese a que el Congreso aprobó una moción para eliminar estos coeficientes reductores. De ahí que critique la falta de voluntad política del PSOE.

“Cuando hablamos con sus portavoces y diputados nos comentan que no es cuestión económica, sino que es voluntad política. Ya vemos que esa voluntad no existe”, se lamenta.

https://youtube.com/shorts/oLCOuWp-Ah8?si=riUAW099rLcf6Mbe

Y añade: “Son insensibles ante la situación de jubilados que han cotizado más años que lo harán todos ustedes y los condenan a una jubilación indigna”.

Por eso, Antonio califica de hipócrita el silencio administrativo, y no duda en remarcar que la resolución del conflicto depende del poder Ejecutivo, y no de limitaciones financieras.

Montaje de Jacob Salama con un piso turístico (EFE/Fernando Alvarado)

“El PSOE se burla de los ciudadanos, del Congreso y de la democracia. Dejen de prevaricar. Dejen de burlarse de los pensionistas y cumplan con el mandato del Congreso”, prosigue.

Por eso, concluye advirtiendo de las consecuencias que puede tener para el PSOE no aprobar la ley: “El único responsable de esta injusticia es Pedro Sánchez. Nosotros seguiremos con la pensión recortada pero la mayoría de ustedes perderán el chollo de vivir de la política. Justicia o votos”.