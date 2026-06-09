Ainoa, agricultora en España: "Para vender los pepinos a 10 céntimos, prefiero que se los coman mis cabras"

Las claves

Las claves Generado con IA La agricultora Ainoa Doñas denuncia los bajos precios que recibe por sus pepinos, asegurando que prefiere dárselos a sus cabras antes que venderlos a 10 céntimos. El sector agrícola español atraviesa una crisis debido al aumento de costes de producción y a los bajos precios pagados en origen, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Ainoa critica que el esfuerzo y la inversión de toda una campaña no se ven recompensados, reflejando el malestar generalizado entre los agricultores. La situación ha llevado a muchos profesionales del campo a cuestionar la sostenibilidad del modelo agrícola tradicional y a reclamar medidas que garanticen ingresos justos.

La agricultura española atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

El aumento de los costes de producción, la presión burocrática y los bajos precios que reciben los productores están poniendo en duda la viabilidad de muchas explotaciones familiares.

Fertilizantes, energía, combustible o maquinaria son cada vez más caros, mientras que los ingresos obtenidos por las cosechas no siempre permiten cubrir la inversión realizada.

La realidad de Ainoa

En este contexto, la agricultora Ainoa Doñas ha compartido en TikTok un mensaje que refleja el malestar creciente de parte del sector.

La productora denuncia que el precio que se está pagando por algunos productos resulta insuficiente para compensar el trabajo realizado durante toda la campaña, y su protesta se centra en el caso de los pepinos.

Según explica, la cantidad que recibe por ellos hace que ni siquiera merezca la pena destinarlos al circuito comercial: "Pues como los pepinos los están pagando a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras".

Sus palabras están lejos de ser una queja aislada. Reflejan una situación que muchos agricultores aseguran vivir de forma habitual.

Los precios percibidos en origen apenas dejan margen de beneficio y, según denuncian los profesionales del campo, no reflejan el esfuerzo ni los costes asumidos para sacar adelante la producción.

Esta realidad ha generado una creciente sensación de frustración entre quienes sostienen una actividad esencial para el abastecimiento alimentario.

La agricultora insiste en que detrás de cada cosecha existe un trabajo constante que no siempre es reconocido.

Por ese motivo, rechaza vender su producción a precios que considera injustos y defiende que tenga un destino más provechoso dentro de su propia explotación: "Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes".

Las dificultades económicas se suman a otros desafíos que afronta el sector, como la competencia internacional y las exigencias administrativas.

Esta realidad ha llevado a muchos productores a cuestionar la sostenibilidad del modelo agrícola tradicional y a alertar sobre la necesidad de adoptar medidas que garanticen unos ingresos acordes con la labor que desempeñan.

Ainoa concluye su mensaje con una reivindicación directa sobre la situación que atraviesan los agricultores: "La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo".

Su testimonio resume una preocupación compartida por buena parte del campo español: la dificultad de mantener una explotación rentable cuando los precios pagados por los productos no compensan el esfuerzo, el tiempo y la inversión necesarios para producirlos.