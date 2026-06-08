Es oficial: el trabajador tiene derecho a hasta dos años de excedencia para cuidar al cónyuge o la pareja

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a hasta dos años de excedencia para cuidar al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado. La excedencia puede solicitarse por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad del familiar, siempre que no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad retribuida. Esta excedencia puede disfrutarse de manera fraccionada y la empresa puede limitar el ejercicio simultáneo si varios empleados la solicitan por el mismo familiar, debiendo ofrecer un plan alternativo. El Estatuto distingue entre excedencia voluntaria y forzosa, y los trabajadores con al menos un año de antigüedad pueden solicitar excedencia voluntaria entre cuatro meses y cinco años.

La ley que regula las relaciones laborales en España es el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, si un trabajador se pregunta qué tipo de excedencia puede pedir, y cuál es la duración a la que tiene derecho, no tiene otra cosa que hacer que acudir al mismo. En concreto, a su artículo 46.

Si hablamos del cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad, el periodo de excedencia tendrá una duración no superior a dos años.

Eso sí, con la salvedad de que ese periodo de tiempo puede ser todavía mayor siempre y cuando aparezca recogido así en la negociación colectiva.

Pedir la excedencia

Los trabajadores interesados deben saber que podrán solicitarla por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad si no pueden valerse por sí mismos y no desempeñan actividad retribuida.

El Estatuto de los Trabajadores, asimismo, concreta que esta excedencia puede disfrutarse de manera fraccionada.

“No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo”, matiza el Estatuto de los Trabajadores.

En este caso, la empresa “debe ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación”.

Y añade: “Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando”.

Conviene recordar que el artículo 46 recoge los dos tipos de excedencia a las que se tiene derecho: voluntaria y forzosa.

Reingreso

“La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo”.

En este punto, conviene recordar que el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

“El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años”, prosigue la norma.

E indica que este derecho “solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria”.

Hijos

Por otro lado, y en el caso de los hijos, es el punto 3 de dicho artículo, el que lo deja bien claro: “Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo”.

Y matiza que será así “tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa”.