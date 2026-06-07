Los técnicos están de acuerdo: activar el aire acondicionado por debajo de 22ºC dispara la factura hasta 400€ al año

Las claves

Las claves Generado con IA Activar el aire acondicionado por debajo de 22ºC puede aumentar la factura eléctrica entre 200 y 400 euros al año. Errores frecuentes como dejar puertas y ventanas abiertas o no limpiar los filtros del aire acondicionado incrementan el consumo. Utilizar electrodomésticos entre las 12 y las 17 horas eleva el gasto eléctrico y la temperatura interior del hogar. El fin del IVA reducido y el aumento de precios hace esencial gestionar bien la climatización para ahorrar en verano.

Aunque el verano empieza oficialmente el próximo domingo 21 de junio, las temperaturas de las últimas semanas son típicas del periodo estival, por lo que las familias están empezando a buscar recursos para aliviar el calor.

La opción más habitual es el aire acondicionado, pero se deben tener muy en cuenta ciertos factores para evitar que la factura se dispare este verano. De hecho, si se cometen ciertos errores en el equipo de aerotermia o en la instalación fotovoltaica el coste de la electricidad puede aumentar entre 200 y 400 euros.

Los fallos más habituales, según Eltex, plataforma especializada en electrificación del hogar, son poner el aire acondicionado por debajo de22 grados, mantener puertas y ventanas con el aire encendido, no limpiar los filtros del aire acondicionado, mantener electrodomésticos en las horas de máximo calor y depender sólo del aire acondicionado para refrescar la vivienda.

¿A qué hora debo lavar o cocinar?

Además, la compañía con sede en Cataluña destaca en el informe que una de las formas más típicas de encarecer la factura eléctrica es utilizar electrodomésticos en las horas de máximo calor.

En concreto, apuntan que lavar, cocinar o secar entre las 12 y las 17 horas eleva tanto el consumo eléctrico como la temperatura interior, provocando que el sistema se auto compense y por lo tanto aumente el importe.

Por ello, recomiendan cambiar la rutina diaria en este periodo del año y realizar estas actividades cotidianas a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, momentos en los que habitualmente los termómetros marcan una bajada.

La subida constante de los precios en España, con una previsión de inflación para 2026 del 3,3% por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya golpea los bolsillos de los españoles.

También, el fin del descuento del IVA de la electricidad al 10% -que ha vuelto al 21% desde el pasado 1 de junio-. Por eso, gestionar los sistemas de climatización se ha convertido en un elemento clave para las familias españolas.

"De las más de 3.500instalaciones que hemos gestionado enEspaña, los hogares que más ahorran en verano no son necesariamente los que tienen el sistema más grande ni el más moderno. Son los que saben cómo programarlo", indica Charles Deknudt, CEO deEltex.