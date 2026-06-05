Es oficial: esta es la comunidad autónoma con mayor número de sobresalientes en la selectividad, según el Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA Extremadura lidera el porcentaje de sobresalientes en la fase general ordinaria de la selectividad, con un 15,1%. Murcia alcanza el mayor porcentaje global de sobresalientes sumando fase ordinaria y extraordinaria, con un 20%. Madrid y Cataluña presentan porcentajes bajos de nueves o dieces en la fase general, con un 5,7% y 2,8% respectivamente. El 52% de los estudiantes logra una nota media superior al 7 en la fase general, pero solo un 6,5% supera los 9 puntos.

Esta semana estaba marcada en el calendario de miles de estudiantes de toda España. Entre el 2 y 4 de junio se ha celebrado la PAU, la prueba que determina la nota final para acceder a la universidad en el curso 2026-2027.

Cada año, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, publica un informe con los datos desglosados de la selectividad y llama la atención que la comunidad autónoma con más sobresalientes en la fase general ordinaria es Extremadura, con un 15,1%.

Cabe destacar que este estudio se presenta un año más tarde de la celebración del examen, dada la dificultad de recopilar toda la información. Por ello, aún no se han publicado los detalles de la PAU de 2025, por lo que los datos se refieren a los exámenes de la selectividad realizados en el año 2024.

¿Y Madrid y Cataluña?

La fase general ordinaria son los cuatro exámenes principales que todos los estudiantes deben realizar, independientemente de la rama que hayan cursado durante el bachillerato. Estos controles son el de Matemáticas (o Latín para los de letras puras), Lengua Castellana y Literatura, Historia e Inglés.

Al territorio extremeño le siguen Cantabria (12,5% de sobresalientes), Murcia (12,4%) Asturias (10,8%), Andalucía (10,5%) y Castilla-La Mancha (9,1%). En cambio, autonomías con más población como la Comunidad de Madrid o Cataluña sólo tienen un 5,7% y 2,8% de nueves o dieces de media, respectivamente.

Por otra parte, el Ministerio de Ciencia indica que el 52% de los estudiantes procedentes de bachillerato consigue una nota media superior al 7 en la fase general y sólo un 6,5% superan los 9 puntos.

Es decir, Extremadura supera en casi 9 puntos la media de sobresalientes del resto del país. No obstante, la estadística señalada no tiene en cuenta la nota final, que incluye asignaturas de la fase extraordinaria como Economía, Geografía, Física, Biología o Química.

De hecho, teniendo en cuenta tanto la fase ordinaria como extraordinaria, es Murcia, con un 20% de sobresalientes, la región con mejor nota global. Estas son las 10 comunidades con mayor porcentaje de nueves y dieces, donde también está Extremadura bien posicionada:

1. Región de Murcia: 20,0%

2. Extremadura: 19,6%

3. Principado de Asturias: 17,0%

4. Castilla-La Mancha: 15,7%

5. Canarias: 15,6%

6. Andalucía: 15,6%

7. Cantabria: 15,3%

8. Castilla y León: 15,2%

9. Comunidad de Madrid: 14,2%

10. La Rioja: 11,4%

Estos datos reabren un debate muy habitual en España: la dificultad del examen en cada territorio, ya que la PAU presenta diferencias en función de la comunidad autónoma en que se celebre.