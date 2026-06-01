Italia da una lección a España: bares y restaurantes no están obligados a servir agua de grifo a sus clientes

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal de Casación de Italia ha dictaminado que bares y restaurantes no están obligados a servir agua del grifo a sus clientes, ni siquiera si están dispuestos a pagar por ella. La sentencia surgió tras la demanda de una turista a un hotel de lujo que se negó a darle agua de grifo, obligándola a comprar agua embotellada. En Italia, la costumbre es consumir agua embotellada en restaurantes y se cobra el 'coperto', que no incluye ni pan ni agua. A diferencia de Italia, en España, Francia y Reino Unido es obligatorio por ley que los establecimientos sirvan agua del grifo de forma gratuita a los clientes.

Una reciente y polémica sentencia del Tribunal de Casación de Italia, el equivalente al Tribunal Supremo en España, ha eximido a los restaurantes del país de la obligación de servir agua de grifo a sus clientes, incluso cuando manifiesten su disposición a pagar por ella.

El fallo judicial, derivado de la demanda de una turista a un hotel de lujo en las Dolomitas, ampara la libertad de elección de los hosteleros al no existir una legislación específica al respecto.

Esta resolución consolida una arraigada costumbre comercial en el país transalpino y marca una profunda diferencia con las normativas de otros Estados de la Unión Europea, como España, donde el acceso gratuito al agua corriente en la hostelería está garantizado por ley desde el 2022.

¿En qué consistió la sentencia?

Toda la disputa legal comenzó con una turista que denunció a un hotel de cinco estrellas en las Dolomitas por negarse a facilitarle agua de grifo durante las comidas, obligándole a comprar agua mineral embotellada.

La turista reclamaba una indemnización de más de 2.700 euros argumentando que el acceso al agua es un "bien natural y un derecho humano universal".

No obstante, tras pasar por dos instancias que dieron la razón al hotel, el Supremo ratificó de forma definitiva que, al no existir ninguna ley específica en Italia que fuerce a los hosteleros a ofrecer agua corriente, la decisión final queda bajo el exclusivo criterio y libertad de elección de cada establecimiento.

Así, el fallo del tribunal fue que los restaurantes y hoteles italianos no están obligados a servir agua del grifo a sus clientes, incluso si estos se muestran dispuestos a pagar por ella.

Es importante acotar que en Italia está sumamente arraigado el consumo de agua mineral embotellada, con o sin gas, en los restaurantes. Incluso, son el tercer país del mundo en consumo de agua embotellada después de México y Tailandia.

Además, existe la extendida práctica de cobrar el concepto del 'coperto', o cubierto, que habitualmente no incluye ni el pan ni el agua. En otras palabras, esto es un cargo fijo al cliente para cubrir el servicio de mesa como el uso de la vajilla, los manteles, el servicio del pan y el derecho a ocupar la plaza.

Como fue mencionado anteriormente, esta resolución choca con las legislaciones de otros países europeos, incluido España, donde según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en 2022 todos los establecimientos están obligados a ofrecer agua de grifo de forma gratuita y complementaria a sus clientes.

Aparte de España, los otros dos países europeos donde es obligatorio por ley ofrecer gratuitamente el agua de grifo sin coste son Francia y Reino Unido. Por el contrario, en Italia, Suiza y Alemania se suele cobrar un suplemento extra por el agua de grifo o está mal visto pedir agua que no sea embotellada.