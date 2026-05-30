Juan, arquitecto con 18 años de experiencia: "Faltan 700.000 albañiles en España, cada vez hay menos mano de obra"

Las claves

Las claves Generado con IA España enfrenta una escasez de 700.000 albañiles y operarios cualificados en el sector de la construcción. La falta de mano de obra se debe al retiro de la generación del baby boom y al desinterés de los jóvenes por los oficios manuales. Desde la crisis de 2008, el empleo en la construcción ha caído del 14% al 6,8% de la población activa. La escasez de trabajadores provoca mayores costes, plazos de ejecución más largos y obliga a atraer mano de obra extranjera.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que en España hay una carencia de 700.000 albañiles y operarios cualificados para trabajar en la obra. Dato preocupante en un contexto en el que urge aumentar el ritmo de construcción de viviendas.

Hay dos motivos principales que explican esta escasez de trabajadores en el sector. En primer lugar, el retiro de la generación del baby boom, que está empezando a abandonar el mercado laboral, dejando un agujero importante de recursos humanos.

En segundo lugar, las nuevas generaciones optan cada vez más por empleos que requieren de una titulación universitaria, por lo que están menos dispuestos a desempeñar oficios manuales en los que hay que luchar contra el calor, el frío y, a su vez, llevar a cabo un trabajo físico extenuante.

Caída desde la crisis de 2008

En este sentido, el arquitecto Juan Goñi Uriarte, con más de 18 años de experiencia en la entrega de proyectos residenciales, ha advertido en sus redes sociales que el sector de la construcción afronta un serio problema desde ya mismo.

"Faltan 700.000 albañiles y tu bolsillo lo va a notar", comienza el arquitecto dirigiéndose a las empresas de edificación. Y continúa con un dato demoledor que ilustra a la perfección el problema endémico de la falta de trabajadores de oficios manuales en España:

"El sector de la construcción tiene un problema gigante: hoy hay menos de la mitad de los trabajadores que antes de la crisis de 2008. Hemos pasado de emplear al 14% de la gente en España a sólo un triste 6,8%", argumenta Uriarte.

En consecuencia, señala algunas de las consecuencias directas de la escasez de mano de obra en un ámbito económico tan relevante.

A la hora de llevar a cabo los proyectos inmobiliarios, cree que habrá "más tiempo de espera para arrancar, precios de mano de obra muchos más caros y plazos de ejecución interminables". Y añade: "cada vez hay menos profesionales y los que hay están muy cotizados".

Por ello, aboga por atraer mano de obra extranjera a través de la inmigración. La tendencia es que los jóvenes españoles opten por otro tipo de trabajos, por lo que es una alternativa real introducir a empleados procedentes de otros países en el sector productivo nacional.

De hecho, el Gobierno aprobó recientemente la regularización de miles de inmigrantes, entre medio millón y 840.000 personas, que se encontraban atrapados en un limbo legal.