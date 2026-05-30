Los dueños de un bar indignados con las comisiones del banco: “Nos ha cobrado 573,25 euros”

Las claves

Las claves Generado con IA Los dueños de un bar han denunciado públicamente que el banco les ha cobrado 573,25 euros en comisiones por pagos con tarjeta durante 2025. Un cliente habitual compartió en LinkedIn la imagen del cartel pegado junto a la caja, donde se muestra la suma anual de comisiones pagadas al banco. El caso resalta cómo pequeños pagos diarios, como cafés o menús, pueden acumular importantes costes para los negocios debido a las comisiones bancarias. La noticia pone de manifiesto el impacto de los pagos digitales en los pequeños negocios y la falta de conciencia sobre las comisiones asociadas.

Hace muchos años, hubo en España un anuncio en televisión protagonizado por Carmen Maura. La actriz se tomaba un café que sabía igual que otro de la competencia pero era más barato. Tanto, que ‘tacita a tacita’, podría llegarse a comprar un Rolls Royce.

El ejemplo viene a cuento por el cartel que ha aparecido en un bar. En su caso, los dueños ponían la cantidad que el banco se ha llevado por las comisiones de las tarjetas de crédito. Es decir, ‘tacita a tacita’ de café y otros productos del establecimiento.

“¡¡¡Pago con tarjeta!!! En 2025 nos ha cobrado el banco en comisiones 573,25 euros”.

Un simple gesto

La historia la ha recogido uno de los clientes del bar en LinkedIn. Se llama Óscar Rodríguez y es cliente habitual desde hace décadas.

“Un cartel pegado junto a la caja de un bar que no anuncia una oferta ni un menú: 573,25 euros. Es lo que aquel negocio ha pagado al banco en un año por los cobros con tarjeta”, comienza su relato este cliente.

Y añade: “Es el bar de Luis y Carlos. Los conozco desde hace más de veinticinco años. Con uno hablo de sus tiempos en la Mercedes. Con el otro, de música y, sobre todo, de política. Siempre me sonríen cuando les pago un café con tarjeta”.

Es entonces cuando viene a colación el anuncio de café de Carmen Maura: “Sabía que los bancos cobraban comisiones por esos pagos. Aunque pensaba que a partir de cierto volumen ya no se pagaba”.

Y prosigue: “Lo que no había pensado nunca es que una suma de gestos tan pequeños pudiera convertirse en una cifra así. Más de quinientos euros al año simplemente por cobrar cafés, desayunos o menús”.

Su asombro continúa porque, a esa cantidad, añade lo que el bar paga anualmente por cada datáfono. “Y que muchos de los usuarios ya pagamos también por disponer de tarjeta”, continúa.

Por último, no duda en indicar que todo es tan automático, se tiene tan interiorizado, que casi no nos damos cuenta de este gesto.

“Sacamos el móvil, lo acercamos dos segundos y seguimos hablando. Cómodo. Rápido. Pero detrás de cada pitido hay una pequeña comisión viajando siempre en la misma dirección”, concluye.