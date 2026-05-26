Ya es oficial: trabajadores y pensionistas tendrán que esperar varios meses para pagar menos en las farmacias

Montaje de Mónica García (Europa Press) con un pensionista en la farmacia (istock).

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un nuevo copago farmacéutico con tramos más progresivos y beneficios para rentas bajas, aunque su aplicación efectiva se retrasará varios meses. Aunque el nuevo sistema ya está en vigor jurídicamente, en la práctica se mantiene el anterior por motivos técnicos hasta actualizar los sistemas de información con datos fiscales. Para los pensionistas, se establecen límites mensuales según su renta, mientras que los trabajadores también tendrán nuevos porcentajes y topes según sus ingresos. La implantación de los nuevos tramos requiere la coordinación entre Hacienda, Seguridad Social y comunidades autónomas para cruzar y actualizar los datos fiscales.

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo copago farmacéutico. Recordemos, la aportación económica obligatoria que realizan los usuarios (trabajadores y pensionistas) al comprar medicamentos o productos sanitarios con receta médica en el Sistema Nacional de Salud.

Aprobado en Consejo de Ministros, a través de un real decreto-ley, fue publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, que ese día entró en vigor.

Pero el real decreto-ley con el que se ha aprobado el nuevo copago farmacéutico no recogía plazo alguno para su aplicación, y ya debería haberse comenzado a administrar en las farmacias españolas.

Tramos progresivos

El nuevo copago farmacéutico se caracteriza por tener tramos más progresivos y más barato para rentas bajas. Pero, por motivos técnicos, y como se suele decir, ‘hasta nueva orden’, se va a mantener el anterior que, paradójicamente, ya no está en vigor.

¿Hasta cuándo? La situación podría prolongarse incluso hasta septiembre. "El real decreto ley entra jurídicamente en vigor al día siguiente de su publicación, pero eso no significa que todas las medidas puedan aplicarse de forma inmediata en la práctica", explican fuentes del Ministerio de Sanidad a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y añaden: "En el caso de los nuevos tramos vinculados a renta, la aplicación efectiva depende de que se actualicen los sistemas de información con los datos fiscales consolidados".

Las mismas fuentes remarcan que la implantación será progresiva: "La parte relativa a los pensionistas con complementos a mínimos es más sencilla de aplicar y podría activarse antes".

Pero subrayan que “los nuevos tramos vinculados a renta requieren el cruce de información fiscal entre Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades autónomas para actualizar los datos en la tarjeta sanitaria".

Pensionistas y trabajadores

En este real decreto-ley del Gobierno, se revisan los tramos referidos a los pensionistas. Así, aquellos con rentas inferiores a 18.000 euros continuarán pagando el 10% con un límite de 8,23 euros al mes.

Y se crea un nuevo tramo de rentas, entre 18.000 y 59.999 euros. Para ellos, se sigue manteniendo el 10% pero el tope mensual baja a los 13,37 euros.

En el caso de rentas entre 60.000 y 99.999 euros, el 10% sigue presente, pero el límite es de 18,52 euros. Y, si se superan los 100.000 euros, tendrán que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite de 61,75 euros mensuales.

¿Y para el resto de los ciudadanos? Para las rentas por debajo de los 9.000 euros, se mantendrá un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes.

Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplicará también un 40% con un tope de 18,52 euros. Y, entre 18.000 y 34.999 euros, el porcentaje subirá al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Los topes se pierden en los tres tramos siguientes. A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantienen los porcentajes del 45%, 50% y 60% por medicamento para los tramos de 35.000-59.999, 60.000-99.999 y más de 100.000 euros, respectivamente.