Marruecos se acerca a España: el acuerdo para que empresas españolas agilicen el alta de trabajadores marroquíes

Imagen de archivo de las banderas de Marruecos y España. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA España ha implementado un sistema para agilizar la contratación de trabajadores marroquíes en sectores con escasez de mano de obra, especialmente agricultura y transporte. Las empresas españolas podrán hacer solicitudes colectivas totalmente telemáticas para incorporar grupos de al menos diez trabajadores marroquíes. La alta en la Seguridad Social se realizará de forma automática incluso antes de la llegada del trabajador, reduciendo la burocracia. Las empresas están obligadas a ofrecer alojamiento gratuito y salarios conforme al convenio o al SMI, y los conductores marroquíes podrán convalidar sus permisos más fácilmente.

España ha dado un paso más en su estrategia para cubrir la falta de mano de obra en sectores esenciales.

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo marco de contratación que permitirá a las empresas españolas agilizar de forma masiva la incorporación y el alta de trabajadores marroquíes, especialmente en la agricultura y el transporte por carretera, dos actividades golpeadas por la escasez laboral.

La medida se articula a través de la Orden GECCO 2026, la normativa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La orden fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de diciembre de 2025 y entró en vigor de manera inmediata a partir de este 2026.

El nuevo sistema supone un cambio importante respecto a campañas anteriores porque adapta completamente el procedimiento al nuevo Reglamento de Extranjería aprobado en 2025.

Esto permite simplificar trámites, reforzar la seguridad jurídica y acelerar el proceso administrativo para las empresas que necesitan incorporar trabajadores extranjeros de forma urgente.

La clave del modelo está en la creación de un canal rápido y prácticamente automatizado para contratar empleados que se encuentran físicamente en Marruecos.

Las compañías españolas de sectores con dificultades para encontrar mano de obra podrán presentar solicitudes colectivas para incorporar grupos de al menos diez trabajadores de forma simultánea.

El procedimiento será completamente telemático. Primero, la empresa debe acreditar que no se encuentra personal suficiente en España mediante el denominado Catálogo de Difícil Cobertura.

Después, presenta una oferta colectiva que se tramita a través de una ventanilla digital conectada directamente con la ANAPEC, el servicio público de empleo marroquí, encargado de realizar la preselección de candidatos.

Una vez validados los perfiles por las Oficinas de Extranjería españolas, los consulados emiten visados plurianuales que permiten a los trabajadores desplazarse a España durante varias campañas consecutivas.

El gran cambio llega en el último paso: el alta en la Seguridad Social podrá realizarse de manera automática e interconectada incluso antes de la llegada física del trabajador, evitando semanas de espera burocrática que hasta ahora retrasaban el inicio de los contratos.

El acuerdo está especialmente diseñado para reforzar dos sectores estratégicos. El primero es el agrícola, donde Marruecos ya representa el 81% de todos los trabajadores que llegan a España mediante la Orden GECCO, con más de 20.000 empleados cada año destinados a campañas de frutos rojos y otras tareas estacionales.

Asimismo, las empresas deberán asumir importantes garantías laborales.

La normativa obliga a proporcionar alojamiento gratuito y digno a los trabajadores desplazados, además de asegurar salarios vinculados al convenio colectivo correspondiente o al Salario Mínimo Interprofesional.

El otro gran beneficiado es el sector transporte. España vive un déficit superior a 20.000 conductores profesionales y el Ejecutivo ha decidido flexibilizar la convalidación de permisos de conducir marroquíes.

Así, los camioneros y conductores procedentes de Marruecos quedarán exentos de realizar el examen teórico en España y solo tendrán que superar el práctico así como obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Con esta fórmula, el Gobierno busca así consolidar un modelo de migración circular: los trabajadores llegan con un contrato, desarrollan su actividad durante la campaña acordada y regresan a Marruecos con la posibilidad de volver en futuras temporadas sin repetir el proceso administrativo desde cero.