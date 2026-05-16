Los españoles coinciden: el 79% cree que no pueden acceder a un alquiler por el auge de los pisos turísticos

Las claves

Las claves Generado con IA El 79% de los españoles cree que el auge de los pisos turísticos dificulta acceder a un alquiler habitual. El 72% considera que los alquileres por habitación y temporada reducen la oferta de alquiler tradicional. El 75,8% atribuye la dificultad de alquilar a la compra de viviendas para inversión y el 71,6% a la acumulación de propiedades en pocas manos. El Congreso ha rechazado la prórroga de los alquileres, lo que permitirá a los propietarios subir precios al finalizar los contratos.

La situación de la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. La falta de construcción contrasta con el aumento de la población y con el incremento de la demanda de inmuebles, factor que incrementa los precios a unos niveles que los sueldos actuales no pueden abordar.

Los inquilinos, en estos momentos, protestan porque cada vez es más complicado acceder al mercado del alquiler. De hecho, según una encuesta realizada por el grupo del Parlamento Europeo The Left (La Izquierda en español), el 79,2% de los españoles considera que las viviendas turísticas contribuyen a que haya menos oferta disponible de alquiler habitual.

El cuestionario, realizado entre el 10 y 16 de abril y que ha contado con la participación de 2.200 personas, también recoge que el 72% de los encuestados considera que esta reducción del alquiler habitual disponible se debe a los alquileres por habitación y temporada.

¿Qué ha ocurrido con la prórroga de los alquileres?

A su vez, el 75,8% cree que se da por la compra de vivienda para inversión y un 71,6% señala a la acumulación de viviendas en pocas manos. Es más, el Gobierno y el CSIC confirmaron en un estudio reciente que el 51,7% de los propietarios en España tiene dos o más viviendas en su poder.

Esta encuesta sobre la percepción de los ciudadanos acerca de la posibilidad de conseguir un alquiler habitual ha sido encargada por la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán. Española que representa a una formación política que aboga por acabar con la especulación inmobiliaria y muy crítica con los grandes tenedores y con los multipropietarios nacionales y extranjeros.

La opinión de la muestra es clara: la mayoría de la sociedad está en contra del estado habitual del mercado de alquiler. Apuntan a problemas que reducen las posibilidades de los inquilinos de acceder a un alquiler habitual, que se tienen que conformar con alquileres por meses o habitaciones.

En este contexto, el Congreso de los Diputados ha tumbado recientemente la prórroga de los alquileres en España que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, lo que va a permitir en principio que los propietarios tengan carta blanca para subir los precios una vez que terminen los contratos de arrendamiento.

No obstante, el Gobierno, en concreto el ala izquierdista de Sumar, ha asegurado que van a volver a presentar otra alternativa legislativa en la Cámara Baja para amparar a los inquilinos.