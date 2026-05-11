Reino Unido da una lección a España con las mascotas: los caseros no pueden negar a los inquilinos tenerlas

Las claves

Las claves Generado con IA El Reino Unido ha aprobado la Ley de Derechos de los Inquilinos, otorgando mayor estabilidad a más de 11 millones de personas que viven de alquiler. La nueva ley prohíbe a los propietarios negar injustificadamente la tenencia de mascotas a los inquilinos y permite impugnar la negativa ante el Defensor del Pueblo. Los caseros podrán exigir un seguro para cubrir posibles daños causados por mascotas, pero esta disposición no aplica a viviendas sociales. La ley elimina los desahucios sin causa justificada, establece contratos de alquiler renovables mensualmente y exige al propietario justificar los desalojos.

Reino Unido acaba de aprobar la Ley de Derechos de los Inquilinos. De hecho, entró en vigor el pasado 1 de mayo. ¿Su objetivo? Dar mayor estabilidad y seguridad a los más de 11 millones de personas que viven de alquiler.

Son varios los puntos fuertes de la norma. Por ejemplo, prohíbe los desahucios sin causa justificada.

Pero también hay una serie de aspectos que tienen que ver con el hecho de que los inquilinos tengan mascotas. De hecho, la norma es rotunda al prohibir a los caseros que denieguen su tenencia por parte de sus dueños.

Derecho a tener mascotas

Con la nueva ley en Reino Unido, los propietarios no pueden denegar de manera injustificada que un inquilino de una vivienda de alquiler privado solicite tener una mascota.

Y si los caseros se cierran en banda, y persisten en su no, los inquilinos pueden impugnar la decisión y acudir al Defensor del Pueblo.

Otro cambio relevante es que se modifica la Ley de Tasas para Inquilinos, que databa de 2019. Ahora, los caseros podrán exigir un seguro que cubra cualquier daño causado por mascotas como perros y gatos que vivan en su propiedad.

Por último, hay un dato que conviene ser tenido muy en cuenta. Y es que esta disposición no se aplica a aquellos contratos de alquiler correspondientes a viviendas sociales.

Contratos renovables

Más allá de las mascotas, la ley contiene otra serie de puntos. Recordemos que, hasta ahora, los contratos tenían una duración de 12 o 24 meses. Ya no será así. Y los propietarios podían desalojar a los inquilinos sin necesidad de justificación.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Que los contratos serán mensuales renovables. Pero no hará falta firmar un nuevo contrato, ya que el cambio se producirá de manera automática.

De esta manera, lo que se busca es que los inquilinos que quieran permanecer en una vivienda de alquiler puedan hacerlo. ¿Y si desean marcharse? En este caso, deberán avisar con dos meses de antelación.

La razón de esta ‘vuelta de tuerca’ en la ley se debe a que alrededor de 11.000 inquilinos vieron cómo los agentes judiciales emitían sentencias sin causa justificada.

Por eso, y a partir del 1 de mayo, el propietario que decida echar a un inquilino deberá demostrar tener una razón lo suficientemente válida para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de que quiera vender o mudarse a esa propiedad.

¿Y si no le paga la mensualidad? En este caso, deberá esperar hasta tres meses para presentar la correspondiente denuncia. En el caso de demostrar que los inquilinos están dañando la propiedad, o tienen comportamientos antisociales, no será necesario que pase un determinado tiempo. Podrán hacerlo en cualquier momento.