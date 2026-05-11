Leo es autónomo y propietario de un bar: “Hago un horario muy extenso, estoy desde las 7:00 hasta las 22:30”

Las claves

Las claves Generado con IA Leo, de origen colombiano, decidió abrir su propio bar en España para ser independiente y poder innovar en el sector hostelero. Trabaja jornadas muy extensas, desde las 7:00 hasta las 22:30, y destaca la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional. Apuesta por la originalidad y el uso de productos locales, lo que le ha permitido diferenciarse y atraer a la clientela del barrio. Leo reconoce los altos impuestos y la necesidad de hacer importantes sacrificios económicos y personales para sacar adelante su negocio.

El mundo de la hostelería en España ha sido el protagonista de varias críticas a lo largo de los años, sobre todo por sus jornadas abusivas, la elevada carga impositiva que enfrentan por ser trabajadores autónomos y la imposibilidad de compaginar vida familiar con la profesional.

Así, varios propietarios de bares en España hablaron en el canal de YouTube, Charlas Ganadoras (@Charlas-Ganadoras), sobre por qué decidieron montar su propio bar y qué experiencias han vivido como dueños de un local de hostelería.

Leo, es colombiano y decidió montar su propio bar para ser una persona independiente, "innovar y emprender", sobre todo siendo una persona de fuera.

"En España hay que ser original"

El hostelero comentó que el motivo por el que decidió entrar a este sector realmente fue la necesidad: "Me cansé de hacer dinero para los demás y quería trabajar para mí, ser independiente, mostrar una cara ante los demás y más viniendo de fuera quería innovar y emprender", expresó.

De esta manera el colombiano se convirtió en su propio jefe, pero el proceso no ha sido fácil. En España, según comentó Leo, "hay que tener mucha iniciativa y ser muy original, porque si te das cuenta los bares están abarcados por los chinos".

Así, el colombiano hizo una radiografía interesante de la cultura española explicando que "se está perdiendo en la calle claramente, porque ves todo chinos". Con esto, confesó que la clave para conseguir una rentabilidad es salir de este ciclo: "Yo estoy ganando porque estoy innovando con lo de aquí, con el producto de aquí".

"Yo estoy innovando con lo de aquí, entonces sí estoy ganando, en números lo estoy viendo reflejado desde el primer momento que abrí", expresó el hostelero mostrando que la clave realmente se encuentra en adaptarse a la cultura española y no huir de ella.

¿Qué hace que su local sea diferente? Leo señaló que "tú desde que entras o desde que ves el local de lejos ya notas una diferencia, porque te da alegría y te dan ganas de entrar, es simplemente que lo veas y quieras entrar".

El modelo de bar que está llevando Leo, según él no es común, con lo cual "no tengo mucha competencia" y su bar es "un local de barrio": "No tengo competencia y yo sigo innovando con los platos, la presentación, la comida, la atención que es al 100% y me esfuerzo mucho por eso", expresó.

Además, agregó, que ser un local de barrio y tener un trato cercano y amable con sus clientes "eso es lo que genera realmente que la gente quiera repetir y quiera estar con nosotros".

Para llegar a este punto, Leo ha tenido que hacer muchos sacrificios, sobre todo económicos: "Tuve que gastar todos mis ahorros, algún préstamo de por medio". Agradeció a que sus amigos y conocidos reconocieron su iniciativa y le apoyaron en el proceso de fundar su propio local de hostelería.

Sin embargo, fue claro y explicó que para entrar en este mundo "hay que tener dinero para poder comprar, abastecer y el banco también exige ciertas condiciones... sí, tuve que hacer una inversión importante en el local".

Recordó que encontró el local en Wallapop que se encontraba en un proceso de traspaso por 10.000 euros, pero al ver que "estaba muy motivado", consiguió hacerse con el bar por 5.000 euros, esto, a su vez, le permitió invertir su dinero en otras cosas para el local.

Leo es autónomo y es propietario de un bar: “Hago un horario muy extenso este desde las 7:00 hasta las 22:30”

De esta manera, comentó que actualmente uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse como hostelero es no tener "suficientes manos", porque a pesar de que tiene una persona que lo ayuda con cosas puntuales, él es quien está al 100% en el bar; y los impuestos: "Me sorprende que el tema de pago de impuestos, son muy altos, eso sí que es lo más duro".

Después de tres meses, Leo señaló que ya consiguió formar su clientela lo cual agradece, sin embargo, sí expresó que en esta línea de trabajo los horarios son complejos: "Yo hago un horario muy extenso porque yo abro desde las 7:00 de la mañana y estoy aquí hasta las 22:30, trato de ser lo más activo posible, desgasta un poco, pero es lo que hay, es un trabajo que hago para mí".

Lo cierto es que al ser extranjero, Leo señaló que no tiene problema de conciliación familiar ya que "estoy solo en España".

Con esto, el colombiano aconsejó a aquellos que tengan la esperanza de convertirse en hosteleros que "tengan mucha paciencia porque esto no es de un día para el otro, esto es de trabajarlo, de esforzarse, de innovar, de consentir al cliente y ser innovador, original y auténtico, para mí es lo fundamental".