Jon, propietario de 15 pisos: "La subida de impuestos y la inseguridad jurídica repercuten en el precio de la vivienda”

Las claves

Las claves Generado con IA Jon Goitia, arquitecto y propietario de 15 pisos, señala que la presión fiscal, la inseguridad jurídica y la okupación impulsan la subida de precios de alquiler. Explica que los propietarios suben los precios como reacción al aumento del riesgo y los costes, no por avaricia. Afirma que la escasez de pisos en alquiler se debe al miedo de los propietarios frente a la okupación y el endurecimiento normativo. Critica que la caída del decreto de prórroga de alquileres ha generado más incertidumbre y enfrentamiento entre propietarios e inquilinos.

Jon Goitia es arquitecto y propietario de 15 pisos y aprovechó para debatir la tensa situación actual del mercado de alquiler, poniendo el foco en las razones estructurales que impulsan la constante y acelerada subida de los precios.

El arquitecto señaló que los propietarios se han tenido que enfrentar a una importante presión fiscal, endurecimiento normativo e inseguridad jurídica derivada de problemas de ocupación ilegal e impagos.

Así, Goitia debatió en laSexta Xplica la postura de su sector especificando que no se han vuelto avaros repentinamente, sino que suben los precios como respuesta al clima que rodea el mercado de la vivienda.

"Es una asfixia fiscal"

El propietario señaló que aunque entiende la desesperación de los inquilinos, también invita a que "reflexionen sobre por qué la subida se sigue produciendo y cada vez de manera más acelerada".

Con esto, explicó que, por ejemplo, hay personas que tienen pisos alquilados desde hace 15 años, pero han tenido que ir subiendo el precio, "¿Se han vuelto avaros en los últimos años?", planteó, expresando que el motivo de esta subida es que "está reaccionando a lo que le llega y lo que le llega es una subida de impuestos, inseguridad jurídica frente a un okupa y que tienen que pagar el seguro de impago y eso repercute en el precio".

De esta manera, Goitia agregó a esta lista de penurias que deben soportar los propietarios el problema de la okupación que, al final, ha hecho que los caseros tengan miedo de verse con un okupa con lo cual "lo quitan del mercado".

"Entonces cada vez hay menos pisos en alquiler y los que quedan lo que hacen es que ante la subida de exigencias pues suben el precio porque cuando en un negocio te suben el riesgo, exiges más rentabilidad capital", señaló el arquitecto.

Según el propietario, el aumento de exigencias ha creado que los precios acaben aumentando porque los propietarios se sienten en un clima de inseguridad a nivel jurídico y normativo: "Tenéis que entender que lo que ha pasado es una asfixia entre fiscal y normativa".

Además de esto, criticó que recientemente ha habido eventos que han logrado agudizar este enfrentamiento entre propietarios e inquilinos, refiriéndose a la caída del decreto de prórroga de alquileres: "Estaba claro que no iba a salir, ha sido un ejercicio gratuito para enfrentar más a propietarios con inquilinos".

En la opinión del propietario, este decreto al final genera más incertidumbre porque los propietarios temen que la siguiente vez pueda salir el decreto y "los inquilinos tienen ahora más inquina, porque ahí vieron unas esperanzas que no se han cumplido".