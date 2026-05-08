Ana Iglesias, madre de 10 hijos: "Hemos abierto una cuenta para cada uno con 3.000 euros y cada mes metemos 100"

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Iglesias, madre de 10 hijos, apuesta por la transparencia al compartir cómo gestiona la economía familiar y las ayudas públicas que recibe. Cada hijo tiene una cuenta con 3.000 euros desde su nacimiento y reciben 100 euros mensuales, como parte de una estrategia de ahorro a largo plazo. La familia de Ana pertenece a la categoría de familia numerosa especial, lo que les permite acceder a mayores deducciones en el IRPF y descuentos educativos, aunque no todas las ayudas les corresponden. Ana destaca que la estabilidad financiera de una familia numerosa depende más de la planificación y el ahorro constante que de las ayudas públicas.

Ser madre de una familia numerosa implica mucho más que organización diaria: también requiere una planificación económica constante.

En un contexto donde el coste de vida sigue aumentando y la crianza supone un esfuerzo financiero considerable, cada vez más familias buscan fórmulas para garantizar estabilidad a largo plazo.

En este escenario, algunas voces han comenzado a compartir sus estrategias personales, generando interés en redes sociales.

Es el caso de Ana Iglesias, empresaria y creadora de contenido, que ha hecho de la transparencia una de sus señas de identidad.

A través de sus plataformas, donde acumula cientos de miles de seguidores, ha explicado tanto las ayudas públicas que recibe como la forma en la que organiza el dinero en su hogar.

En uno de sus vídeos, Ana comienza aclarando el marco en el que se encuentra su familia: "Existen dos tipos de familia numerosa, la general, que son las que tienen hasta cuatro hijos, y las especiales, que tienen cinco hijos en adelante".

En su caso, pertenecen a esta última categoría. No obstante, subraya que "las ayudas varían: cuanto más hijos tienes, más ayudas recibes, y dependen de la comunidad autónoma".

Entre las principales medidas de apoyo, destaca la deducción en el IRPF: "La primera ayuda de la que nos beneficiamos es la del IRPF, percibimos 2.400 euros y por cada niño que exceda la categoría, 600 euros más".

Pese a ello, insiste en relativizar su impacto: "Que nadie se piense que con esta ayuda nos retiramos y no hacemos nada. Hay que seguir trabajando".

Más allá de las ayudas, el eje central de su estrategia pasa por el ahorro. Conscientes de la incertidumbre futura, han optado por construir un colchón económico desde el nacimiento de cada hijo.

"Hemos ahorrado porque es importante, la vida da mil vueltas. A cada niño le hemos abierto una cuenta infantil cuando nacieron con una aportación inicial de 3.000 euros y cada mes les vamos metiendo 100", señala.

En el ámbito educativo, también pone el foco en el futuro: "Hay descuentos en matrículas y tasas, es el 100% en nuestro caso, pero es algo que disfrutaremos cuando vayan a la universidad", explica.

Eso sí, introduce un matiz importante sobre estas ayudas: si los alumnos no aprueban, esas tasas deben abonarse igualmente.

Pero no todas las ayudas están a su alcance. Ana señala que algunas dependen de requisitos concretos que no cumplen, como el bono social eléctrico o las bonificaciones en el IBI.

En transporte, tampoco hacen uso de los descuentos disponibles, ya que, como explica, "viajamos todos juntos, hacemos los horarios que queremos y no dependemos de los horarios fijos".

Su testimonio refleja así una idea clara: aunque existen apoyos públicos, la clave está en la planificación, la constancia y la anticipación para garantizar la estabilidad económica de una familia numerosa.