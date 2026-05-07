Europa cambia las normas: advierte a quienes vayan a volar antes del 12 de mayo a Oriente Próximo que no deben hacerlo

Las claves

Las claves Generado con IA La Agencia Europea de Seguridad Aérea recomienda evitar vuelos a Oriente Próximo hasta el 12 de mayo por el aumento de riesgos. El aviso afecta a destinos habituales como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Israel, Irán, Irak y Líbano. La inestabilidad y la presencia de sistemas militares avanzados en la zona elevan el riesgo de incidentes en el espacio aéreo. Las aerolíneas deberán extremar las precauciones y los viajeros pueden enfrentar cambios de ruta, retrasos o cancelaciones.

Europa ha decidido mantener la cautela ante la situación en Oriente Próximo y ha lanzado un aviso para quienes tengan pensado viajar en avión a esta región en los próximos días.

La recomendación, que se extiende hasta el 12 de mayo, pide evitar los vuelos hacia los países de la zona debido al aumento de los riesgos en el espacio aéreo.

La medida parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que lleva más de dos meses siguiendo de cerca el conflicto iniciado a finales de febrero.

Desde entonces, el organismo ha ido actualizando sus recomendaciones, pero la lista de países afectados se mantiene igual.

Entre ellos se encuentran destinos habituales como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí o Israel, además de otros como Irán, Irak o Líbano.

El motivo principal de esta advertencia es la inestabilidad en la zona. Según explican las autoridades, existe una alta probabilidad de que se produzcan represalias relacionadas con la presencia militar en la región.

Esto podría afectar no solo a los países directamente implicados, sino también a los vecinos, ya que comparten espacio aéreo o albergan bases militares.

Uno de los puntos que más preocupa es la capacidad militar disponible en la zona. Se habla de sistemas de defensa aérea que pueden actuar a cualquier altura, así como de misiles de largo alcance.

Esto hace que los vuelos comerciales puedan verse expuestos a situaciones peligrosas, como errores de identificación o fallos en los sistemas de control. Es decir, un avión civil podría ser confundido en un contexto de tensión.

Por todo ello, evitar volar por ese espacio aéreo siempre que sea posible es el único mensaje que quieren transmitir.

En los casos en los que las aerolíneas decidan operar, se les pide que lo hagan con medidas de control muy estrictas y evaluando constantemente los riesgos.

Sin embargo, para los viajeros, esto se traduce en cambios de ruta, cancelaciones o retrasos imprevistos, por lo que recomiendan una llamada con antelación para informarse bien antes de viajar.