Fini creó una huerta para protegerse de la inflación: “Invierto unos 300€ al año y el ahorro es más de 1.000€”

Las claves

Las claves Generado con IA El encarecimiento de la cesta de la compra ha impulsado a muchos españoles a crear huertas caseras para ahorrar dinero y consumir alimentos más saludables. Fini Dorribo, de Ourense, cultiva su propia huerta desde hace cinco años, invirtiendo unos 300 euros al año y logrando un ahorro de más de 1.000 euros. El fenómeno de las huertas caseras es especialmente fuerte en Galicia, donde uno de cada cuatro hogares tiene su propio huerto para el autoconsumo. La subida de precios en productos básicos y la inflación, situada en el 3,2% en abril, han motivado a más familias a buscar alternativas como el autocultivo.

El importante encarecimiento de la cesta de la compra, que parece ir en constante subida, ha traído consigo un nuevo fenómeno: las huertas.

Cada vez más españoles recurren a las huertas caseras para ahorrar dinero y consumir alimentos más saludables. Esta tendencia ha estado sobre todo presente en Galicia, donde uno de cada cuatro hogares utiliza su propia huerta para alimentarse.

Esta práctica no solo garantiza el acceso a productos de temporada conociendo su origen exacto, sino que además supone un alivio económico muy significativo para las familias permitiéndoles rentabilizar la inversión inicial y conseguir grandes ahorros.

"Está todo carísimo"

Fini Dorribo vive en Ourense y lleva cinco años cultivando su propia huerta: "Tengo de todo, no me falta un producto de temporada", contó a Antena 3.

Así, en su huerta tiene tomates, cebolla, pimientos, repollo, brócoli, ajo, patatas e incluso gallinas a las que cuida "como si fuesen familia".

Dorribo explicó que además de ser una alternativa muy saludable, "se ahorra, porque todo está carísimo": "Las cebollas que cojo ya están a 2 euros y pico, después te compras una lechuga y está a un euro y pico y los huevos ¿Cómo están los huevos?".

Lo cierto es que los precios de productos básicos y de la cesta de la compra han ido en constante aumento con una inflación que se sitúa en el 3,2% en este mes de abril.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste de una cesta de productos básicos en España ya ronda los 165,10 euros. Con esto, productos como el aceite de oliva, el café, la carne de vacuno y el pescado fresco son los que mayor subida han tenido.

Existen varias causas que explican por qué han subido los precios de los alimentos, una de estas es el cierre de rutas comerciales como el Estrecho de Ormuz lo que ha hecho que los precios de la gasolina y la energía aumenten, lo cual acaba repercutiendo en el producto final.

Fini Dorribo en su huerta casera

De esta manera, a nivel de rentabilidad Dorribo comentó que "al año puedo invertir unos 300 euros, pero el ahorro supera los 1.000 euros".

Lo cierto es que, además de ser una alternativa para cubrir el autoconsumo, estas huertas caseras reflejan un interesante cambio en la sociedad española que no solo busca vivir de manera más saludable sino que busca, ante todo, ahorrar siempre y cuando sea posible.

Hasta ahora, Galicia es la comunidad líder en este fenómeno con un crecimiento del 8% en la superficie dedicada al autoabastecimiento, siendo Ourense, donde vive Dorribo, la segunda provincia de España con mayor número de cultivos por habitante con más de 200 metros cuadrados por persona.