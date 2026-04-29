Países Bajos marca el camino a España: obliga a pagar peaje en sus autovías a estos vehículos a partir de julio

Las claves

Las claves Generado con IA Países Bajos implantará un peaje para camiones a partir del 1 de julio de 2026, que afectará tanto a vehículos nacionales como extranjeros. El peaje se cobrará por kilómetro recorrido en casi todas las autopistas y algunas carreteras provinciales y municipales del país. La tarifa dependerá del peso del camión, sus emisiones de CO2 y, en algunos casos, la clase de emisiones Euro; los vehículos más limpios pagarán menos. Parte de los ingresos obtenidos por el peaje se destinarán a subvenciones para fomentar la sostenibilidad y eficiencia en el sector del transporte.

El debate de pagar peaje en las autopistas en España ha estado más de una vez sobre la mesa, no gustando a muchos conductores. Y se ha basado en dos pilares: por un lado, el principio de ‘quien contamina, paga’; por otro lado, el mantenimiento de las carreteras.

El conocido como ‘pago por uso’ ha levantado ‘ampollas’ no sólo entre los conductores de turismos, también entre los transportistas.

Estos últimos, sobre todo aquellos que hacen rutas internacionales, tendrán que tener en cuenta que en Países Bajos habrá un cambio importante a partir del mes de julio.

Peaje para camiones

A partir del próximo 1 de julio de 2026, Países Bajos va a implementar el peaje para camiones. Es decir, que los propietarios de camiones pagarán por kilómetro recorrido, tanto los nacionales como los procedentes de otros países, como los españoles.

Dicho peaje se aplicará en casi todas las autopistas del país, así como en algunas carreteras provinciales y municipales. Se estima que más de 725.000 camiones extranjeros circulan por estas carreteras.

Importante: los camiones deben estar equipados con lo que se conoce como unidad a bordo (OBU) que deberá estar siempre activa. Será la encargada de registrar la distancia recorrida.

El peaje se aplicará a los camiones holandeses y extranjeros de las categorías N2 y N3. Su masa máxima autorizada supera los 3.500 kg.

Una de las finalidades del Gobierno de Países Bajos es que el transporte sea más sostenible y eficiente. Por eso, cuanto más limpio y ligero sea el vehículo, menor será el importe por kilómetro.

El fin no es otro que el peaje incentive las inversiones en vehículos limpios y eficientes. La tarifa por kilómetro se basa en la masa máxima autorizada (de la combinación de vehículos), la clase de emisiones de CO2 y, en algunos casos, la clase de emisiones Euro.

Una parte importante de los ingresos del peaje para camiones se destinará a subvenciones para mejorar la sostenibilidad del sector.

Según el último informe de Ideauto y Anfac, en España hay 203.365 vehículos industriales sin etiqueta; 135.751 con etiqueta B; y 271.290 con etiqueta C. Sólo hay 8.260 con etiqueta ECO, y 1.587 con etiqueta 0.

Y, respecto a la antigüedad, 203.423 vehículos industriales tienen más de 20 años; 9.956, entre 15 y 20 años; 75.081, entre 10 y 15 años; 11.359, entre 5 y 10 años; y 132.750, menos de cinco años. Por lo tanto, un tercio de este parque móvil tiene más de dos décadas.