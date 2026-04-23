Es oficial: indemnización de 600 euros y reembolso a los pasajeros con vuelos cancelados por la crisis de combustible

Se calcula que el combustible de aviones llegará hasta el cuatro de mayo. IStock

Las claves

Las claves Generado con IA La crisis de combustible por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado una oleada de cancelaciones de vuelos. Los pasajeros afectados por cancelaciones pueden reclamar reembolso total, hotel, comida o transporte alternativo, y en ciertos casos, una indemnización de hasta 600 euros. La indemnización es aplicable si la cancelación se debe a falta de previsión de la aerolínea o si no se informa al pasajero con suficiente antelación. Las reservas de combustible para aviones en Europa se están agotando y algunas aerolíneas solo pueden garantizar operaciones hasta mediados de mayo.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha llevado a una importante crisis de combustible que ha puesto en jaque al sector aéreo generando una oleada de cancelaciones de vuelos.

Esto, a su vez, ha generado una importante sensación de incertidumbre. No obstante, es importante recordar que, a pesar de la crisis, los pasajeros siguen teniendo derechos en este tipo de situaciones.

De esta manera, vale la pena recordar cuáles son estos derechos y cuándo son aplicables, ya que, según ha explicado las distintas aerolíneas, la situación solo parece ir empeorando.

¿Qué hago si cancelan mi vuelo?

Lo primero a tener en cuenta es que no siempre corresponde una indemnización. Muchas aerolíneas alegan que la falta de combustible es una circunstancia extraordinaria con lo cual no correspondería indemnización.

Ahora bien, en este caso hay situaciones a tener en cuenta. Si el motivo de la cancelación es una falta de previsión de la aerolínea, el pasajero tiene derecho a una indemnización, pero si, por el contrario, es un desabastecimiento generalizado en el aeropuerto, fuera del control de la aerolínea, se les exime de pagar indemnización.

Sin embargo, el pasajero siempre tiene derecho a un reembolso íntegro en un plazo de siete días, hotel y comida o un transporte alternativo al destino final, independientemente de si la causa de cancelación es responsabilidad o no de la aerolínea, según la normativa europea.

Además, el pasajero también podrá contar con una indemnización si esta falta de combustible no se le ha comunicado con suficiente antelación. De esta manera, si se comunica entre siete y 14 días, dependiendo del vuelo, el pasajero tiene derecho a una indemnización.

La cuantía de dicha compensación económica depende de la distancia del vuelo. En el caso de vuelos de hasta 1.500 kilómetros la cuantía corresponde a 250 euros, en el caso de trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros el pago se eleva a 400 euros.

Así, en viajes de 3.500 kilómetros, el importe a pagar se eleva a 600 euros. Se recomienda a los viajeros no aceptar vales sino exigir dinero en efectivo o transferencia.

También es recomendable guardar toda la documentación relacionada con el viaje como número de reserva, tarjetas de embarque y cualquier comunicación de la aerolínea.

Por otro lado, para reclamar debe hacerse por escrito a la compañía aérea y, en caso de que esta no responda en un plazo de un mes, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La crisis de combustible

El problema de la falta de combustible podría llevar a la cancelación de miles de vuelos. Así lo comunicó a Telecinco el director de la Agencia Internacional de Energía AIE, Faith Birol: "Les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones".

Por su parte ACI Europe que representa a los aeropuertos de la UE, señaló que las reservas de combustible de los aviones se están agotando y que la fecha límite para las aerolíneas es el cuatro de mayo.

Con esto, las aerolíneas temen que en el verano la situación sea aún peor, algunas como Ryanair, ya anunciaron que solo pueden garantizar suficiente combustible hasta la mitad de mayo.