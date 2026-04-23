España marca las normas: prohíbe la regularización de los inmigrantes que no presenten este documento antes de julio

Las claves

Las claves Generado con IA España exige a los inmigrantes en situación irregular presentar un certificado de vulnerabilidad para acceder a la regularización extraordinaria antes del 30 de junio, salvo algunas excepciones. Quedan exentos de este certificado quienes hayan solicitado protección internacional, tengan contrato laboral en España o vivan con su familia en el país. El certificado debe ser sellado por los servicios sociales o entidades sociales registradas; si no, la solicitud será denegada. El Gobierno prevé regularizar al menos a 500.000 inmigrantes, permitiéndoles trabajar legalmente durante un año, siempre que no tengan antecedentes penales recientes.

El pasado 16 de abril arrancó la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que va a legalizar la situación legal de miles de extranjeros que vivían en España desde antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. El plazo está abierto hasta el 30 de junio.

Desde el 20 de abril, el trámite se puede realizar de forma presencial con cita previa en oficinas de extranjería, aunque en los primeros días se han generado largas colas de personas en búsqueda del permiso que les permita trabajar en regla durante un año en el país.

Eso sí, todos los inmigrantes en situación irregular que no hayan sido solicitantes de protección internacional, que no hayan tenido un contrato de trabajo por cuenta ajena o propia en España o que no vivan en España con su familia deben presentar el certificado de vulnerabilidad. De lo contrario, el Gobierno la denegará.

¿Cómo se consigue el certificado de vulnerabilidad?

Los ciudadanos que demuestren que cuentan con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad también están exentos de presentar este documento.

Debe ir sellado por los servicios sociales del ayuntamiento en cuestión o por las entidades sociales registradas, por el contrario no será válido y no se ejecutará la regularización.

Para conseguirlo, tal y como informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en sus redes sociales, hay que descargarlo en la web de Regularización del Ministerio y es un proceso gratuito, por lo que en el caso de que tenga coste será una estafa, recuerda el Gobierno.

⁉️Tienes que presentar el certificado de vulnerabilidad en tu proceso de regularización⁉️



🔘No es necesario para solicitantes de protección internacional, ni si has tenido un trabajo o vives en España con tu familia pic.twitter.com/PrWicslMFt — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 21, 2026

En algunas ciudades como Valencia, Zaragoza o Madrid, durante esta semana se ha producido un colapso en los servicios sociales por las largas colas de personas que intentaban, tras muchos años de espera, estabilizar su estado legal en el país.

Según las cifras del Gobierno, se va a regularizar al menos a 500.000 inmigrantes, que les permitirá trabajar de forma legal en cualquier sector y lugar del país durante un año. Después, el siguiente paso es acceder a un permiso de residencia y trabajo ordinario. A día de hoy, en la primera semana, miles de personas ya han solicitado la regularización o han pedido cita previa, aunque ya se han registrado denuncias sobre la falta de medios de las administraciones para gestionar el proceso.

Uno de los requisitos más importantes es no tener antecedentes penales en España ni en los países que hayan residido durante los últimos cinco años anteriores a su entrada en España.