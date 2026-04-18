La Seguridad Social lo confirma: Marruecos es la nacionalidad líder en cotizantes extranjeros con cerca de 400.000 afiliados

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos lidera la nacionalidad de cotizantes extranjeros en la Seguridad Social con 387.584 afiliados, seguido de Rumanía y Colombia. El número total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social alcanza un nuevo récord de 3.210.759, representando el 14,4% del total de cotizantes. La mayoría de los extranjeros trabaja en hostelería y agricultura, sectores donde representan un alto porcentaje de la fuerza laboral. Más de medio millón de extranjeros son autónomos, destacando en áreas como telecomunicaciones y programación, y el 88,6% de los empleados extranjeros tienen contratos indefinidos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones compartió las cifras de afiliación extranjera en el mes de marzo, expresando que se ha marcado un "nuevo récord" con una cifra que ya llega a los 3.210.759 afiliados extranjeros.

Así, los extranjeros suponen un 14,4% de los cotizantes de la Seguridad Social y, según la ministra Elma Saiz, la aportación de estos trabajadores "sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón".

Dentro de estas cifras Marruecos es la nacionalidad con mayor número de cotizantes, seguido de países como Rumanía y Colombia.

74.722 nuevos afiliados en marzo

Al menos el 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral está ocupado por trabajadores extranjeros, según la información compartida por el Ministerio.

De esta manera, en el mes de marzo la afiliación de ciudadanos extranjeros creció en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, es decir un 2,4% más. Además, en el último año se han sumado 230.358 ocupados extranjeros, lo que supone un incremento del 7,4%.

¿Quiénes son estos extranjeros?

La nacionalidad mayoritaria es Marruecos con 387.584 cotizantes seguido de Rumanía con 343.003 cotizantes.

Por su parte, procedentes de Latinoamérica las nacionalidades mayoritarias son Colombia con un crecimiento anual de 17,7% llegando a los 264.236 afiliados; y Venezuela con 218.337 cotizantes y un importante crecimiento de 20% en relación con el año anterior.

Además de estas nacionalidades, la Seguridad Social expresó que cerca del 30% de estos afiliados extranjeros proceden de países de la Unión Europea.

Estos datos salen en la víspera de aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que permite la regularización masiva de al menos 500.000 inmigrantes.

¿Dónde trabajan estas personas?

Según los datos aportados por la Seguridad Social, la mayoría de estas personas trabajan en hostelería y la agricultura.

En el caso del primero, como fue mencionado con anterioridad, al menos uno de cada tres trabajadores es extranjero y en agricultura suponen el 26,9% de los afiliados.

También tienen una aportación significativa en sectores como la construcción, donde suponen un 24,3% de la fuerza laboral, en transporte (17,6%), actividades administrativas (17,5%) y en el sistema especial del hogar suponen el 42,3% y en el agrario el 39,4%.

Otro sector laboral donde los empleados de origen extranjero han dejado su huella es el del emprendimiento: el número de trabajadores por cuenta propia extranjeros superó el medio millón situándose en 506.067 cotizantes.

Estos autónomos de nacionalidad extranjera, sobre todo, deciden emprender en sectores como telecomunicaciones y programación informática y suponen uno de cada tres emprendedores.

Con esto, otra de las cuestiones resaltadas por el Gobierno es la cantidad de contratos indefinidos dentro de este grupo de trabajadores que se sitúa en un 88,6% del total, incluso por encima de los nacionales.

La importancia detrás de estos datos radica en que al haber más extranjeros con edad de trabajar afiliados a la Seguridad Social y cotizando pueden aportar al sistema de pensiones.

Además, su presencia en el mundo empresarial en sectores de alta cualificación permite, a su vez, impulsar el emprendimiento en España, una actividad bastante compleja.