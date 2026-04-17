Es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a perros sin supervisión de un humano más de 24 horas consecutivas iStock

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Las claves Generado con IA La nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los perros sin supervisión humana durante más de 24 horas consecutivas. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de entre 500 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad y las condiciones del abandono. La ley busca evitar el abandono y sufrimiento de los perros, promoviendo la tenencia responsable y el cuidado adecuado. La normativa exige a los dueños organizar alternativas de cuidado para sus perros si deben ausentarse más de un día.

La Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ha introducido cambios significativos en la forma en que deben cuidarse los animales de compañía en España.

Entre sus múltiples disposiciones, destaca el artículo 27, que establece prohibiciones específicas para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de perros, gatos y otros animales domésticos.

Una de las normas más relevantes y comentadas es la que limita el tiempo que un perro puede permanecer sin supervisión humana: no más de 24 horas consecutivas.

Este límite responde a la necesidad de evitar situaciones de abandono y sufrimiento. A diferencia de otros animales de compañía como gatos o periquitos, que pueden estar solos hasta tres días, los perros requieren atención continua y cuidado directo.

Por ello, la ley considera que dejarlos solos más de un día puede afectar a su bienestar físico y emocional, llevándolos a un posible riesgo de salud, estrés o ansiedad dentro del hogar.

Asimismo, el Gobierno toma cartas en el asunto con aquellos dueños que incumplan esta norma, considerándolo una infracción administrativa que puede sancionarse con multas de entre 500 y 10.000 euros, en función de la gravedad.

De hecho, factores como la condición del animal, el lugar en el que esté, la temperatura o la reincidencia de los actos influyen en la cuantía de la sanción.

Por poner un ejemplo, dejar a un perro solo en un balcón sin sombra ni agua en pleno verano puede ser calificado como infracción grave, mientras que una ausencia de poco más de 24 horas probablemente se considere leve.

De tal manera, esta medida se enmarca dentro de un conjunto más amplio de prohibiciones como sacrificar animales por motivos económicos, someterlos a mutilaciones o adiestrarlos para peleas, así como mantenerlos atados o en espacios inseguros.

Además, cabe mencionar que la normativa subraya que cualquier incumplimiento relacionado con la supervisión y el cuidado de los animales se puede considerar abandono, reforzando la responsabilidad legal de los propietarios.

El objetivo de la ley no es solo sancionar, sino también fomentar la conciencia sobre el cuidado adecuado de los animales y promover la tenencia responsable.

Así, esta disposición obliga a los dueños a organizar su vida cotidiana, buscar soluciones de cuidado temporal o servicios profesionales cuando deban ausentarse, asegurándose que los perros no sufran por la soledad o negligencia.

En conclusión, la prohibición de dejar a perros sin supervisión más de 24 horas consecutivas establece un estándar claro de bienestar animal en España, reforzando la protección legal y recordando que la tenencia responsable es una obligación seria.