Ya es oficial: los bancos regalan hasta 1.200 euros como incentivo para captar nuevos clientes en España

Las claves

Las claves Generado con IA Los bancos en España ofrecen incentivos de hasta 1.200 euros para atraer nuevos clientes, especialmente si domicilian la nómina. Las entidades como BBVA e ING lideran estas promociones, aunque las condiciones varían y pueden incluir requisitos como ingresos mínimos o uso de servicios adicionales. Además del dinero, los bancos diversifican sus regalos con suscripciones, entradas para eventos o dispositivos tecnológicos para diferenciarse. Los expertos recomiendan analizar detenidamente las condiciones y la permanencia exigida antes de aceptar estas ofertas para evitar sorpresas.

La competencia entre los bancos en España ha entrado en una nueva fase marcada por los incentivos económicos cada vez más elevados para captar clientes.

La subida de tipos en los últimos años y la mayor movilidad de los usuarios han llevado a las entidades a competir con recompensas directas, especialmente dirigidas a quienes no les importa cambiar de banco o tomar la decisión de domiciliar su nómina.

El gancho principal siempre es el dinero. Es por ello, que en plena guerra financiera, algunas entidades llegan a ofrecer hasta 1.200 euros, una cifra que marca un máximo dentro de una tendencia al alza.

Según los expertos de Helpmycash, "los bancos españoles han convertido los regalos en una de sus mejores cartas de presentación para captar clientes", en un intento por aumentar su base de usuarios vinculados y mejorar su posición en el mercado.

Las condiciones, sin embargo, varían en función de cada entidad. En muchos casos, los incentivos están ligados al cumplimiento de varios requisitos, como domiciliar ingresos mensuales, utilizar tarjetas o mantener un saldo determinado durante un periodo concreto.

"El objetivo, normalmente, es conseguir nuevos clientes que domicilien su nómina, aunque hay entidades que no exigen un sueldo", señalan fuentes del sector.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran las lanzadas recientemente por BBVA e ING. El primero ha elevado su incentivo hasta los 1.200 euros para nuevos clientes que contraten una cuenta online sin comisiones y cumplan requisitos distintos, mientras que ING ofrece 400 euros a quienes mantengan ingresos recurrentes y activen servicios como Bizum durante un año.

El resto de entidades también ha intensificado su apuesta. Algunas ofrecen incentivos que superan los 500 euros, mientras que otras alcanzan cifras cercanas a los 900 euros combinando distintas bonificaciones.

Un escenario que refleja cómo la competencia se ha trasladado directamente al bolsillo del cliente, que ahora tiene más opciones que nunca.

Además del dinero, los bancos están diversificando sus promociones con regalos alternativos. Desde suscripciones a plataformas digitales hasta entradas para festivales o dispositivos tecnológicos, el objetivo es diferenciarse y captar la atención en un mercado saturado de ofertas similares.

Con todo, los expertos insisten en la importancia de analizar bien cada propuesta antes de tomar una decisión. "Por lo general, los bancos suelen exigir una permanencia… por lo que es importante conocer la letra pequeña de la oferta antes de recibir el incentivo", detallan los expertos.

Y es que, aunque las ofertas pueden resultar atractivas a corto plazo, conviene valorar las condiciones para evitar sorpresas a largo plazo.