Ya ha entrado en vigor: el trabajador tiene derecho a 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de hijos Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El permiso por nacimiento y cuidado de hijos en España se amplía a 19 semanas, aplicable a ambos progenitores y a todo tipo de familias. Las dos semanas adicionales podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el hijo cumpla ocho años, para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024. La prestación cubre nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, y equivale al 100% de la base reguladora. Esta medida responde a la adaptación de la normativa europea y refuerza la igualdad efectiva entre progenitores y la conciliación familiar-laboral.

El sistema de permisos por nacimiento y cuidado del menor en España ha experimentado una de sus ampliaciones más relevantes de los últimos años.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2025, el permiso se incrementa hasta las 19 semanas, consolidando un modelo más amplio de conciliación entre la vida familiar y laboral, y completando la adaptación a la normativa europea en materia de igualdad.

Este cambio se enmarca en un proceso iniciado en 2019, cuando el Real Decreto-ley 6/2019 unificó las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad en una única figura: el permiso por nacimiento y cuidado de menor.

Desde entonces, el objetivo ha sido avanzar hacia un sistema igualitario, aplicable tanto a hombres como a mujeres, con independencia del tipo de familia o de la situación laboral.

La nueva ampliación, en vigor desde el pasado año, eleva la duración del permiso hasta las 19 semanas.

Según explicaciones difundidas por la Seguridad Social en sus redes sociales, las primeras 17 semanas ya son aplicables a los nacimientos o situaciones protegidas producidas a partir de esa fecha.

El objetivo es reforzar el tiempo de cuidado del menor durante los primeros meses de vida o acogida, un periodo considerado clave para el desarrollo del vínculo familiar.

Además, el sistema introduce una mejora progresiva: las personas progenitoras que hayan tenido hijos a partir del 2 de agosto de 2024 podrán acceder, desde el 1 de enero de 2026, a dos semanas adicionales de permiso flexible.

Estas semanas podrán disfrutarse hasta que el hijo o hija cumpla ocho años, lo que introduce por primera vez un elemento de disfrute diferido dentro del modelo actual.

El permiso por nacimiento y cuidado de menor protege distintas situaciones, entre ellas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar.

En todos los casos, la prestación se reconoce siempre que la persona trabajadora esté en alta o situación asimilada y cumpla los requisitos de cotización establecidos, que varían en función de la edad.

La cuantía de la prestación equivale, con carácter general, al 100% de la base reguladora, garantizando así la cobertura económica durante el período de suspensión del contrato o del permiso.

Este derecho se extiende tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, incluidos los distintos regímenes de la Seguridad Social.

La gestión corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, y su solicitud puede realizarse de forma telemática, preferiblemente mediante sistemas de identificación digital como Cl@ve.

El incremento del permiso responde también a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, orientada a mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional en todos los Estados miembros.

Con esta ampliación, el sistema español refuerza su apuesta por la igualdad efectiva entre progenitores y por una mayor protección en los primeros años de vida del menor, consolidando un modelo de permisos más flexible, amplio y adaptado a las familias.