Bélgica da una lección a España con la basura: te recogen las bolsas en la puerta de casa y sólo hay contenedores de vidrio

Bolsas de basura tiradas en una calle de Lieja, Bélgica, a la espera de la recogida de residuos urbanos en Bélgica.

Las claves nuevo Generado con IA En Bélgica, la basura se deja en la puerta de casa y los servicios de recogida la retiran, sin apenas contenedores en las calles salvo para el vidrio. Es obligatorio separar los residuos por colores: bolsas blancas para restos, azules para plásticos, naranjas para orgánico y amarillas para papel y cartón. El incumplimiento de los horarios de recogida puede suponer multas desde 50 hasta 62.500 euros en los casos más graves y reincidentes. El sistema busca mejorar la calidad del reciclaje y evitar la mezcla de residuos, aunque genera una imagen de calles repletas de bolsas por las noches.

En cualquier casa se generan multitud de residuos, por lo que cada dos o tres días no queda otra que sacar la basura. En España, el proceso es claro: dividir los desechos en su bolsa correspondiente y tirarlas a los cubos de basura más cercanos. Pero, ¿te imaginas que pasaran a recogerla a tu propia casa?

En Bélgica no existen los contenedores, simplemente tienes que dejar la basura en frente de tu vivienda y los servicios de recogida pasan a retirarlas. El sueño de muchos, pero la realidad es que no es tan sencillo como parece.

En primer lugar, es obligatorio separar los residuos por colores de forma rigurosa. En función de la ciudad e incluso del barrio, el calendario de recogida varía, pero lo que está claro es que los plásticos deben ir en bolsas azules, el papel en amarillas, el orgánico en naranjas y los residuos generales en bolsas blancas.

¿Qué ocurre si se me olvida sacar la basura en mi horario?

En segundo lugar, es muy importante cumplir con los horarios que marca el consistorio. Cuando el calendario del barrio indica que las bolsas blancas se sacan martes y jueves a partir de las 18:00 horas, si se hace el miércoles, te enfrentas a una multa del servicio de recogida de basuras de Bruselas de entre 50 euros y hasta 62.500 euros (en casos muy graves y con reiteración), según Brussels Morning.

Bolsas blancas: restos, que se recogen dos veces por semana.

Bolsas azules: plástico, metal y carbón; que se recoge una vez por semana.

Bolsas naranja: orgánico, que se recoge una vez por semana.

Bolsas amarillas: papel y cartón, también una vez por semana.

En el barrio de Etterbeek, en el sureste de Bruselas, en una de sus calles, el horario se distribuye de la siguiente manera: recogida de bolsas azules, blancas y naranjas los lunes entre las seis y las ocho de la tarde. Además, los jueves, también se puede sacar la bolsa blanca con el mismo horario, según el calendario oficial.

De lo contrario, si se te olvida por ejemplo sacar la bolsa orgánica naranja un lunes, debes esperar una semana entera para deshacerte de los residuos. Un inconveniente que puede provocar mucha acumulación de desechos en el hogar e incluso un olor pestilente.

La única excepción es con el vidrio. En este caso sí hay contenedores en las calles para depositar las botellas de vino o cualquier resto de cristal, y tampoco hay que cumplir con ningún horario específico.

¿Por qué existe este sistema de recolección?

Este sistema, que se ha ido puliendo con los años y ya está muy engrasado, comenzó en los años 90 y ha dejado una imagen muy particular de las ciudades belgas por las noches. Las calles están copadas por bolsas de todos los colores, dando una imagen un tanto sucia a la ciudad.

Apariencia negativa que no tiene relevancia para las autoridades. De hecho, el Gobierno belga quiere fomentar el reciclaje a través de estas medidas estrictas de separación de residuos y, a su vez, conseguir una mayor calidad en la gestión de la basura porque, según diferentes estudios que avala la Administración, en los contenedores comunitarios hay más mezcla de desechos y objetos ilegales que no corresponden con el cubo en cuestión.