España marca las normas: prohíbe circular sin este documento en vigor si las autoridades lo solicitan Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA En España, es obligatorio para mayores de 14 años llevar el DNI en vigor y mostrarlo si lo solicitan las autoridades. El DNI acredita la identidad y nacionalidad del titular y permite realizar trámites administrativos y legales. Desde abril, se permite llevar el DNI en versión digital a través de la app miDNI, con validez igual al físico salvo en ciertos casos. Circular sin DNI, ya sea en formato físico o digital, supone un incumplimiento legal y puede acarrear sanciones.

En España, el Documento Nacional de Identidad (DNI) no es solo un trámite administrativo: es un requisito legal ineludible para todos los ciudadanos mayores de catorce años.

La normativa vigente establece que no solo es obligatorio poseer este documento, sino que también debe estar en vigor y disponible para su exhibición cuando las autoridades lo soliciten.

Ignorar esta obligación puede acarrear sanciones, ya que circular sin DNI constituye un incumplimiento directo de la ley.

La importancia del DNI

El DNI es un documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior, protegido por la legislación española como cualquier otro documento público oficial.

Su función principal es acreditar la identidad y los datos personales de su titular, incluyendo la nacionalidad española.

Además, cada DNI cuenta con un número personal único, que sirve como identificador oficial en diversos trámites administrativos y legales.

Esta combinación de identificación física y numérica refuerza la seguridad y la veracidad de la información que respalda el documento. Más allá de su valor como prueba de identidad, el DNI moderno incorpora herramientas electrónicas.

Los ciudadanos mayores de edad y con plena capacidad de obrar pueden utilizarlo para identificarse de manera electrónica y realizar firmas digitales con plena validez legal, equiparable a la firma manuscrita en documentos en papel.

Para los menores de edad o aquellos que no gocen de plena capacidad de obrar, el DNI permite la autenticación electrónica mediante certificados especiales, asegurando que incluso los procesos digitales se mantengan protegidos y confiables.

Sin embargo, España da un paso decisivo hacia la modernización: a partir del 2 de abril, llevar el DNI físico dejará de ser obligatorio siempre que se disponga de su versión digital en el móvil.

La implantación del DNI digital, mediante la aplicación oficial miDNI, permitirá identificarse ante administraciones, bancos, comercios o servicios sin necesidad del documento físico.

Este sistema incorpora verificación biométrica y códigos QR para garantizar la autenticidad y seguridad de la identidad del ciudadano.

El DNI digital tendrá la misma validez que el físico para la identificación presencial, aunque en ciertos casos seguirá siendo necesario el documento físico, como para viajes internacionales o gestiones telemáticas que requieran firma electrónica avanzada.

Los ciudadanos podrán registrarse a través de internet o directamente en la app, siguiendo un procedimiento seguro que incluye contraseña, código de verificación y biometría.

En definitiva, el Documento Nacional de Identidad es mucho más que una tarjeta: es un instrumento legal que respalda la identidad de cada español y facilita la realización de trámites tanto físicos como digitales.

Circular sin él, ya sea físico o digital, implica un riesgo legal y subraya la importancia de mantener la identificación siempre disponible.

La transición al DNI digital marca un hito en la transformación digital de España, combinando seguridad, modernización y facilidad de uso para los ciudadanos.