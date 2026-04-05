Ni Ribera ni Priorat: este es el emblemático Rioja “equilibrado y firme” surgido de una “magnífica añada”

Las claves nuevo Generado con IA Viña Ardanza Reserva 2020, de La Rioja Alta, destaca por ser un Rioja clásico, equilibrado y firme, procedente de una añada calificada como muy buena. El vino es un coupage de uvas tempranillo (80%) y garnacha (20%), lo que aporta finura, elegancia, frescura y complejidad en boca. La crianza se realizó en barricas de roble americano, con la tempranillo envejecida 36 meses y la garnacha 30 meses, ambas con trasiegas manuales. Presenta aromas especiados y frutales, taninos dulces y elegantes, y marida especialmente bien con carnes, asados, guisos de pescado y quesos curados.

Hay vinos que se han ganado con el tiempo el calificativo de “emblemáticos”. En el caso de la bodega La Rioja Alta, uno de ellos es Viña Ardanza. Y la nueva cosecha de 2020 no ha hecho sino confirmar tal calificativo.

“Es equilibrado y firme, con un muy notable recorrido de envejecimiento en botella, donde continuará desarrollando complejidad y armonía”, afirma Julio Sáenz, enólogo de La Rioja Alta.

Una añada de alta calidad, calificada oficialmente como muy buena, resultado de una gestión técnica rigurosa en un año climático y meteorológicamente exigente.

Equilibrio

Una de las características del nuevo Viña Ardanza Reserva 2020 es que mantiene la tipicidad de un gran Rioja Clásico. Pero, además, incorpora una frescura que, desde la bodega, están convencidos va a atraer tanto a los amantes de siempre de este vino como a nuevas generaciones.

Una cosecha determinada por un ciclo vegetativo largo y maduraciones fenólicas perfecta, lo que dio como resultado vinos de gran intensidad aromática y carga frutal.

Sin olvidar el muy buen equilibrio entre grado y acidez, características básicas para largas crianzas.

Está elaborado con un coupage de uvas tempranillo (80%), que aportan finura y elegancia, y uva garnacha (20%), que suma untuosidad, frescura y un paso de boca amable y complejo. Esta última se vendimió 20 días más tarde que la tempranillo.

Viña Ardanza Reserva 2020

Ya en abril de 2021 se seleccionaron los mejores lotes para su paso a barricas de roble americano. Una de cada cinco de esas barricas eran nuevas.

La uva tempranillo permaneció en barrica durante 36 meses, con seis trasiegas manuales; la garnacha, 30 meses, con cinco trasiegas manuales.

¿Y con qué marida el nuevo Viña Ardanza? Pues con asados de cordero, carnes rojas, barbacoas, caza mayor, guisos de pescado muy condimentados y quesos ahumados y curados.

Respecto a las notas de cata, en nariz se aprecian aromas especiados de pimienta clavo y nuez moscada junto a notas de cedro, cacao en polvo y madera tostada. Los mismos envuelven matices de fruta roja y negra como cereza confitada, arándano y grosella.

Mientras que en boca destacan su frescura inicial y equilibrio, y sus taninos marcados, dulces y elegantes.