Confirmado por Hacienda: es un error pensar que si ganas menos de 22.000 euros no tienes que hacer la Renta

Las claves nuevo Generado con IA No siempre es correcto pensar que si ganas menos de 22.000 euros no debes hacer la declaración de la Renta. La obligación de declarar depende de factores como el número de pagadores, los tipos de ingresos y su distribución, no solo del salario. Están obligados quienes tengan más de un pagador y superen ciertos límites, o quienes generen ingresos por alquileres, intereses o inversiones. Aunque no sea obligatorio, presentar la Renta puede permitir recuperar retenciones y acceder a deducciones o devoluciones.

El ‘pistoletazo’ de salida para la declaración de la Renta de 2026 (ejercicio 2025) está a la vuelta de la esquina. Arrancará el próximo 8 de abril y concluirá el 30 de junio. Hasta entonces, y durante ese periodo, muchos contribuyentes pensarán en no hacerla.

“La mayoría de la gente, para hacer la declaración de la Renta, se fija sólo en esto: si gano menos de 22.000 euros, no hago la renta”, comenta Fran Carrillo, asesor fiscal, en la red social LinkedIn.

Y añade: “Es un error”. ¿Por qué? Te contamos los motivos que llevan al experto a hacer esta afirmación basándose en las condiciones que pone Hacienda sobre la mesa.

Obligados a hacer la Renta

Según afirma Fran Carrillo, estás obligado a hacer la Renta si, por ejemplo, has tenido un solo pagador “y has ganado más de 22.000 euros”. ¿Y si has tenido más de dos pagadores? En este caso, si con el segundo y resto de pagadores, sumas más de 1.500 euros “y en total superas los 15.876 euros”.

Asimismo, deberán cumplir con este trámite “si has generado más de 1.600 euros en intereses, dividendos o inversiones, más de 1.000 euros en alquileres, ayudas o imputaciones de vivienda, o si has tenido pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros”.

Entonces, ¿cuándo no se está obligado a hacer la Renta? “Si sólo tienes un pagador y no superas los 22.000 euros”, explica Carrillo. Además, si el contribuyente no cumple con ninguna de las condiciones anteriores.

Pero, llegados a este punto, es cuando el asesor fiscal subraya lo que anteriormente calificó como “error”. Es decir, que aunque no haya obligación de hacer la declaración de la Renta por no cumplir los requisitos, sí interesa ponerse manos a la obra.

¿Por qué es un error no presentarla? “Porque puedes recuperar retenciones, puedes aplicar deducciones y puedes recibir devolución”, sostiene el experto fiscal y tributario.

Y concluye de la siguiente manera: “Mucha gente pierde dinero por no presentarla. El resumen es claro: No depende sólo de cuánto ganas sino de cuántos pagadores tienes, qué tipos de ingresos generas y cómo están distribuidos”.