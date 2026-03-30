China cambia de aliados: ahora pretende aumentar las importaciones desde la UE y se distancia de EEUU Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA China busca fortalecer su relación económica con la Unión Europea y reducir su dependencia de Estados Unidos. Pekín propone expandir activamente las importaciones desde la UE y pide a Bruselas relajar los controles sobre exportaciones de alta tecnología. Las importaciones chinas desde EEUU cayeron un 14-15% y las exportaciones a ese país bajaron cerca del 20% debido al endurecimiento arancelario estadounidense. Este giro estratégico podría abrir nuevas oportunidades para empresas europeas y supone un reposicionamiento geopolítico de China en el comercio global.

China ha dado un giro significativo en su estrategia comercial global al mostrar una clara intención de fortalecer su relación económica con la Unión Europea, al tiempo que reduce su dependencia de Estados Unidos.

Según declaraciones del ministro de Comercio chino, Wang Wentao, Pekín está dispuesto a "expandir activamente" las importaciones desde el bloque europeo.

Asimismo, espera que la UE relaje los controles sobre las exportaciones de alta tecnología hacia China, evitando politizar las cuestiones comerciales.

Estas declaraciones se produjeron durante un encuentro con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en el marco de una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún.

Wang subrayó que China espera que la UE aborde su desarrollo "de manera racional y objetiva" y que ambos lados gestionen adecuadamente las fricciones y diferencias, promoviendo conjuntamente la expansión de las relaciones bilaterales en comercio y economía.

Este movimiento se enmarca en un contexto global más amplio, marcado por el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos desde el inicio de la Administración Trump.

En 2025, las importaciones chinas desde EEUU cayeron alrededor de un 14-15% interanual, mientras que las exportaciones chinas hacia el país norteamericano sufrieron un desplome aún mayor, cercano al 20%.

La causa principal de esta tendencia ha sido el endurecimiento arancelario estadounidense, que ha acelerado un proceso de 'desconexión' entre ambas potencias.

La combinación de estos factores sugiere un cambio estratégico: Pekín busca diversificar sus socios comerciales, reduciendo la exposición a las tensiones con Washington y potenciando vínculos con mercados más receptivos, como el europeo.

Lo cierto es que esta política podría abrir nuevas oportunidades para empresas europeas en sectores clave como la tecnología, la maquinaria avanzada y los bienes de consumo.

Mientras, China ganaría acceso a productos y conocimientos que impulsen su crecimiento interno.

Por otra parte, el giro hacia Europa también tiene un componente diplomático: al pedir que las relaciones comerciales no se politicen, China busca crear un entorno más estable y predecible para los negocios internacionales.

Además, al enfatizar la necesidad de abordar las fricciones de manera conjunta, Pekín intenta proyectar una imagen de socio confiable frente a Bruselas, en contraste con la dinámica más conflictiva que mantiene con Washington.

De tal manera, con Trump y su guerra comercial, China se encuentra en un período donde busca construir y asentar alianzas comerciales.

Mientras el comercio con Estados Unidos se enfría, la Unión Europea se perfila como un socio estratégico clave, capaz de ofrecer estabilidad, acceso a tecnología avanzada y oportunidades de inversión mutua.

Este cambio refleja no solo decisiones económicas, sino también un reposicionamiento geopolítico que podría marcar la agenda global de comercio en los próximos años.