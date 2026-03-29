Aire polar, 17 millones de desplazamientos y récord de dulces tradicionales: el otro vía crucis de la Semana Santa

Decenas de personas con palmas blancas participan en la Procesión de las Palmas, a 29 de marzo de 2026, en Elche, Alicante. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La Semana Santa arranca con una ola de aire polar, descenso de temperaturas y fuertes vientos que afectan especialmente al norte y Baleares. Se prevén más de 17 millones de desplazamientos por carretera, con refuerzos en trenes, autobuses y aviones ante el aumento de la demanda. Las procesiones dependen del tiempo, con algunas ya suspendidas en Zaragoza por viento, mientras en el sur y el Mediterráneo el clima es más favorable. Las pastelerías esperan vender millones de torrijas, monas y dulces tradicionales, con nuevas rutas promoviendo la repostería típica de la Semana Santa.

Cada Semana Santa la misma historia. La operación salida queda marcada por grandes filas de coches que se agolpan en las carreteras de toda España, y las estaciones y aeropuertos llenos de viajeros que buscan volver a su ciudad natal o escapar de su residencia actual.

Los ojos de los fieles —y de los que no lo son tanto— orientados al cielo por si las lluvias cancelan las procesiones de "sus Santos" y las torrijas —y otros dulces tradicionales— le hacen "ojitos" tras los cristales de las pastelerías a los transeúntes.

Las lluvias siempre han sido protagonistas año tras año, pero el inicio de este periodo vacacional ha quedado reseñado por las fuertes rachas de viento.

Este domingo de Ramos está marcado por la entrada de una masa de aire polar que deja un descenso generalizado de las temperaturas y nevadas en buena parte del tercio norte peninsular, con cotas que pueden bajar hasta los 400‑700 metros.

En Baleares se esperan precipitaciones que pueden ser fuertes, mientras que en Canarias el tiempo se mantiene más estable, con alisios y temperaturas sin grandes cambios.

AEMET prevé heladas en zonas de montaña y en la meseta norte, con una sensación térmica especialmente baja en el nordeste por el viento de componente norte, que soplará con rachas muy fuertes en Baleares y en la mitad oriental peninsular.

En ciudades del interior como Madrid, las máximas rondan los 13 grados y las mínimas se sitúan en torno a los 5, pero con sensación térmica cercana a 1 grado por el viento del norte.

17 millones de viajes

La Dirección General de Tráfico ha activado desde el viernes la Operación Especial de Semana Santa, en la que se prevé superar los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta el lunes 6 de abril.

La primera fase, entre el viernes 27 a las 15:00 y la medianoche de este domingo 29, concentra unos 4,3 millones de movimientos y supone el primer gran test de movilidad del año.

Las empresas de transporte han reforzado ya su operativa de cara a una Semana Santa que será más costosa por el encarecimiento de los carburantes, en un contexto de alta demanda y calendario festivo muy concentrado en pocos días.

En las salidas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona ya se han registrado atascos y retenciones, con incidencias destacadas en corredores como la A‑42, la A‑4 o la A‑3 durante la tarde del viernes, según los partes en directo de la DGT.

Tráfico insiste en la prudencia tras los 27 fallecidos en 26 siniestros registrados en la Semana Santa de 2025, ocho de ellos motoristas.

Los traslados en autobús podrían superar los 7 millones de pasajeros, con un 5% más de viajeros que en 2025, mientras las operadoras ferroviarias también han aumentado su oferta, aunque la alta velocidad no llegará a Málaga por la reparación del talud derrumbado hace mes y medio en Álora, que mantiene condicionada la circulación en este corredor estratégico del AVE andaluz.

En lo que se refiere al transporte aéreo, las aerolíneas tienen programados 70.505 vuelos para un periodo que se extiende desde el 27 de marzo hasta el próximo 6 de abril, con especial concentración de operaciones durante los fines de semana y los festivos de Jueves y Viernes Santos.

De hecho, en el centro y noreste peninsular las vacaciones escolares han empezado ya este viernes y se alargarán hasta el lunes de Pascua, mientras que en Cataluña y la Comunitat Valenciana este periodo se iniciará el jueves y se prolongará hasta el domingo 12, incluyendo la semana de Pascua, lo que escalona los picos de movilidad y alarga la campaña turística.

Una trabajadora del Obrador de la panadería El Fuerte, en Las Gabias (Granada), muestra unos duces tradicionales. Europa Press.

Renfe ha puesto en marcha un importante refuerzo de su oferta, con cerca de tres millones de plazas en toda su red ferroviaria (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y servicios internacionales) entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

De ellas, más de 1,1 millones son plazas adicionales en servicios comerciales, con especial refuerzo en los ejes que unen Madrid con Barcelona, Galicia y la Comunidad Valenciana.

En los servicios públicos, la compañía habilita en torno a 1,8 millones de plazas entre Avant y Media Distancia, además del papel clave de Cercanías y Rodalies para los desplazamientos urbanos y metropolitanos hacia zonas de procesiones.

Paralelamente, las empresas de autobús han incrementado un 45% su oferta, con unos 7 millones de trayectos estimados, lo que permitirá absorber parte de la demanda y aliviar la presión sobre las autovías.

Procesiones pendientes del cielo

Los dispositivos de movilidad y transporte se coordinan con los grandes calendarios de procesiones en ciudades como Sevilla, Málaga, Valladolid o Zamora, muy condicionadas por el giro invernal del tiempo en este inicio de Semana Santa.

De momento, ya ha trascendido que las cofradías del Silencio y las Esclavas de Zaragoza suspenden el viacrucis de esta tarde por las calles del barrio de San Pablo ante la alerta por el cierzo.

La previsión de frío, viento y nieve en el norte contrasta con un ambiente más estable, aunque ventoso, en buena parte del sur y el Mediterráneo, lo que permitirá, en principio, un mayor margen para mantener los desfiles procesionales en estas zonas en los primeros días.

La otra devoción

Mientras el país se mueve por carretera, tren, avión y autobús, las pastelerías viven su propia "operación salida".

Esta Semana Santa viene de nuevo cargada de torrijas clásicas, otras inspiradas en la tarta Sacher o como trampantojo simulando una dulce tortilla de patatas, además de pestiños, huevos y monas de Pascua, entre las que triunfan las réplicas en chocolate del futbolista del Barcelona Lamine Yamal.

Asempas, la patronal que agrupa a cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid, calcula que esta campaña venderán 7,5 millones de torrijas —con la clásica de leche a la cabeza— y alrededor de un millón de figuritas, monas y huevos de Pascua, junto a otros productos tradicionales como los pestiños y los bartolillos.

La organización ha impulsado además rutas específicas como “Dulces Pasiones” y “LasMejoresTorrijasdeMadrid” en más de 90 locales para canalizar esta fiebre por el dulce típico de la Cuaresma.