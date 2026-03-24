Petróleo a 150 euros el barril: estos son los efectos que tendrá sobre el empleo y el crecimiento en España

Montaje de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa de presentación del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio con un petrolero. Matias Chiofalo / Europa Press e istock

Las claves nuevo Generado con IA El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está elevando el precio del petróleo, con riesgo de alcanzar los 150 dólares el barril. Un precio del petróleo sostenido en 150 dólares podría reducir el crecimiento del PIB español a solo un 0,53% y limitar el aumento del empleo al 0,5%. Escenarios analizados por la UFV muestran que el impacto negativo en la economía española variaría de una merma de 2 décimas a casi 2 puntos en el crecimiento y hasta 1,6 puntos menos en empleo. Una guerra prolongada y precios altos del petróleo llevarían a España a la recesión, con caídas intertrimestrales del PIB durante 2026.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está disparando el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa. Así, se mantiene en el entorno de los 112 dólares barril. Una de las derivadas del conflicto armado es que se ha cerrado el estrecho de Ormuz.

Ormuz es un punto clave en el tránsito comercial, no sólo de petróleo, también de otras mercancías esenciales para la economía internacional. Como señalan desde el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), el cierre “es un shock sistemático de gran impacto sobre el comercio mundial, la energía y, en consecuencia, sobre el crecimiento”.

Por allí, por ejemplo, pasa una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Y su bloqueo supone menos oferta y, por ende, un aumento significativo del precio. ¿Qué impacto tendría si llegara a los 150 dólares en la economía española?

Petróleo a 150 dólares el barril

La UFV ha elaborado un estudio sobre cuál sería el impacto en la economía española si el precio del petróleo se mantuviera en el precio actual, llegara hasta los 120 dólares o se disparara hasta los 150 dólares.

Antes de entrar en detalle, el escenario del que parte el estudio se basa en un crecimiento del PIB para 2026 del 2,24% (es la proyección del Gobierno), del 2,1% del empleo, y con un deflactor del PIB del 2,1%.

En el caso de guerra corta, con una inflación del 3% al 4%, y un precio el oro negro sostenido de entre 100 y 110 dólares, “el crecimiento económico se reduciría al 2,06%, casi dos décimas menos, y el nivel de empleo crecería un 1,93% frente al 2,1% del escenario base”.

Dicho de otra manera, el crecimiento intertrimestral del segundo trimestre (IITR) “se quedaría plano, sin crecimiento, de apenas una centésima”.

Si nos vamos a una guerra larga, con una inflación persistente por encima del 4%, y un precio del barril por encima de los 120 dólares, los efectos serían estos otros: la economía se reduciría al 1,49%.

Por lo tanto, “siete décimas menos que en el escenario base, mientras que el empleo crecería un 1,4% frente al 2,1% del escenario base. El IITR entraría en crecimiento intertrimestral negativo, de dos décimas”.

Por último, en el peor de los escenarios, y con una guerra enquistada, el precio del barril podría alcanzar los 150 dólares de manera persistente. Y la inflación superaría el 5%.

“Las necesarias medidas de endurecimiento financiero podrían mermar de manera más acusada el crecimiento económico. Así, el PIB crecería un 0,53%, cerca de dos puntos menos que en el escenario base, con un crecimiento del empleo del 0,5% frente al 2,1%”, apuntan desde la UFV.

El equilibrio del precio del petróleo y la economía mundial.

Y añaden: “En el IIITR, se entraría en recesión, al caer un 1,4% intertrimestral en el IITR y un 0,4% intertrimestral en el IIITR”.

De ahí que concluyan remarcando que el impacto “puede ir de una merma en el crecimiento de 2 décimas a casi 2 puntos y un impacto negativo en el empleo que se mueve entre casi 2 décimas y algo más de punto y medio”.